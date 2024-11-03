Россияне выводят флот из Новороссийска
- 3.11.2024, 23:16
Боятся получить «мини-Перл-Харбор».
Российские войска выходят в море, потому что боятся получить Перл-Харбор. Об этом рассказал капитан 3 ранга, представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире «Мы-Украина».
По словам Плетенчука, российские корабли рискуют покидать Новороссийскский порт фактически по двум причинам. Одна из них – это краткосрочные массовые выходы из-за страха получить «мини-Перл-Харбор» в пункте базирования.
«Они могут также выполнять тренировки по рассредоточению корабельного состава в случае учебной тревоги и покидать пункт базирования. Но это единственные две причины, по которым они выходят из Новороссийска», - пояснил он.