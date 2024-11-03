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Россияне выводят флот из Новороссийска

  • 3.11.2024, 23:16
Россияне выводят флот из Новороссийска

Боятся получить «мини-Перл-Харбор».

Российские войска выходят в море, потому что боятся получить Перл-Харбор. Об этом рассказал капитан 3 ранга, представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире «Мы-Украина».

По словам Плетенчука, российские корабли рискуют покидать Новороссийскский порт фактически по двум причинам. Одна из них – это краткосрочные массовые выходы из-за страха получить «мини-Перл-Харбор» в пункте базирования.

«Они могут также выполнять тренировки по рассредоточению корабельного состава в случае учебной тревоги и покидать пункт базирования. Но это единственные две причины, по которым они выходят из Новороссийска», - пояснил он.

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