Появилось резонансное видео зачистки центра Алеппо сирийскими повстанцами
- 30.11.2024, 9:31
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Войска диктатора Асада сбежали.
Сирийские повстанцы зачищают город-миллионник Алеппо, который режим Асада при поддержке российских войск захватил еще в 2016 году.
Алеппо является вторым по величине городом Сирии (согласно иным данным, крупнейший населенный пункт страны).
В то же время асадитов, а также российских иранских или других союзных сирийскому диктатору войск нигде в районах поблизости не видно.
Отмечается, что сирийские повстанцы берут целые районы и склады с оружием без всякого боя: войска Асада не оказывают им сопротивления и просто отступают.