Беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане

Беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане1
- 30.11.2024, 11:13
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Аэропорт Махачкалы срочно остановил работу.
Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в Каспийске в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале, пишет «Фокус».
«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На данный момент информации о разрушениях и жертвах нет», — сказал Сергей Меликов.
Кроме этого, была приостановлена работа аэропорта Махачкалы из-за угрозы дрона, введен режим «Ковер».