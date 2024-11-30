Беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане 1 30.11.2024, 11:13

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Аэропорт Махачкалы срочно остановил работу.

Беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в Каспийске в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале, пишет «Фокус».

«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На данный момент информации о разрушениях и жертвах нет», — сказал Сергей Меликов.

Кроме этого, была приостановлена работа аэропорта Махачкалы из-за угрозы дрона, введен режим «Ковер».

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