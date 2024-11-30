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ВСУ впервые уничтожили на фронте вражеский современный ПТРК «Bulsae-4» северокорейского производства

  • 30.11.2024, 15:21
  • 1,302
ВСУ впервые уничтожили на фронте вражеский современный ПТРК «Bulsae-4» северокорейского производства

Видеофакт.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на рубежах Харьковщины уничтожили вражеский ПТРК «Bulsae-4» северокорейского производства прямо на ходу.

Также украинские воины атаковали КамАЗ, досталось и пехоте противника: операторы дронов уничтожили россиян в доме, ликвидировали их по укрытиям и тайникам.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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