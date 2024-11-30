Путин «закопал» Шойгу Телеграм-канал «Можем объяснить»

30.11.2024, 15:34

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Экс-глава Минобороны РФ фактически уничтожен.

Путин уничтожил Шойгу. Рейтинг экс-министра обороны достиг абсолютного минимума — теперь его опережает даже Володин.

Экс-глава Минобороны, много лет бывший вторым по популярности чиновником в России после Путина, растерял весь свой рейтинг из-за отставки, следует из данных опросов ВЦИОМ, который проанализировал «МО». Теперь он занимает лишь шестое место в списке самых популярных политиков страны.

Рейтинг доверия Шойгу составляет 1,8%. Таковы данные опроса ВЦИОМ по итогам октября. Традиционно первую строчку занимает Путин (35,5%), за ним идут Мишустин (14,1%) и Лавров (12,5%). Остальные политики серьезно отстают от тройки лидеров. Четвертое место занял Зюганов (3,5%), пятое — Володин (2,4%).

За 1000 дней войны Шойгу растерял весь свой электоральный потенциал. В начале полномасштабного вторжения в Украину маршалу доверял 21% респондентов. Доверие к нему начало падать на фоне неудач России на фронте, а после мятежа Пригожина рейтинг Шойгу обвалился до 6,9%.

Рейтинги Шойгу начали падать после увольнения с поста министра обороны. В апреле, когда маршал еще возглавлял военное ведомство, ему доверяли 8,5% россиян. Но майская отставка уничтожила весь рейтинг Шойгу. Уже в июне его рейтинг рухнул в два раза. Шойгу не помогает даже усиленный пиар в Совбезе — с начала ноября пресс-служба СБ (до этого не отличавшаяся особой активностью) опубликовала 9 новостей про Шойгу.

Рейтинг нового министра обороны Андрея Белоусова неизвестен. ВЦИОМ до сих пор не внес его в список политиков, которым доверяют россияне. Зато там до сих пор присутствуют Павел Грудинин, Николай Платошкин и Николай Бондаренко.

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