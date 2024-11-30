Друг Лукашенко резко раскритиковал советское прошлое и его реставраторов 30.11.2024, 15:37

И предрек упадок России и диктаторской Беларуси.

Миллиардер Михаил Гуцериев, в прошлом — близкий к Александру Лукашенко туз, дал большое интервью российскому Forbes. В изящно сформулированных выражениях он предрекает упадок России и Беларуси в случае продолжения нынешнего курса.

«Люди моего поколения выросли в период «оттепели» горбачевской. Мы были молодые люди. Когда я пришел в производство (когда закончил институт), буквально через 2—3 года пришла «оттепель». Началась аренда, арендные предприятия, малые предприятия, частные», — вспоминает Михаил Гуцериев в интервью YouTube-каналу (Forbes https://www.youtube.com/watch?v=YXu7W_-NNf8&t=1335s).

А до этого, как отмечает олигарх, было «время серых людей», при котором «убивали инициативу, если ты не был серым».

«Ты мог быть серым, светло-серым. Ты мог быть серо-коричневым. Ты мог быть серо-зеленым, но ты обязательно должен был серым быть. Если ты выходил из этой серой массы серо-зеленых, серых людей, серо-коричневых, красным становился или белым (не дай бог), или становился голубым (цвета), то ты был враг этой страны. Ты был враг этих людей, которых большинство было серых, [если] чуть-чуть выделялся».

«Это такое время было. Время серых людей, которые держали [страну]. Поэтому страна и развалилась», — отмечает Гуцериев и вспоминает, что когда в эпоху перестройки в свои 27 лет начал заниматься производством, на него написали 188 анонимок.

«На меня писали. В Народный контроль СССР, приезжала комиссия, ЦК КПСС. Писали всем, кому только не писали. Горбачеву писали. Комитет народного контроля [СССР]. Местный уже устал проверять. Приходили комиссии, опрашивали людей. Они писали, что я вор, что я проходимец, что я разбазариваю социалистическую собственность. ОБХСС [Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности] это были как с добрым утром».

По словам олигарха, когда в 1988 году «Горбачев отменил анонимки», он на радостях «напился, просто до безобразия».

Он напоминает, какой бедной и безрадостной была жизнь в Советском Союзе: «Было три наименования, три наименования колбасы и три наименования водки», а «чтобы выехать за границу, надо было выдержать унизительную процедуру». Гуцериев считает сторонников восстановления СССР либо неразумными, либо лицемерами.

«Они все хотят Советский Союз, но жить хотят как сегодня. Чтоб была колбаса. Чтоб была водка. Чтоб была одежда импортная. Чтоб было все доступно. Чтоб можно было выехать за границу, но чтобы было как в Советском Союзе — льготы, дотации. Понимаете? Пионерские галстуки. Этого уже не будет».

«И когда уехали… По разным причинам, по разным причинам…»

Гуцериев в мягко сформулированных выражениях оценил ситуацию в российской экономике как критическую.

Так, он признался, что в актуальной ситуации в России он вообще ничего не покупает. Сейчас его компании работают просто над тем, чтобы снизить долговую нагрузку.

«При таких ставках что-то приобретать — это глупость. При таких курсовых разницах в скачках курса — сегодня курс 85, а через 3 месяца 100 — это смешно что-то покупать и приобретать. Вся задача сегодня, в такой период — снижение долговой нагрузки. (…) Есть экономические предпосылки к тому, чтобы сегодня ничего не приобретать».

Гуцериев признается, что его строительные компании ощутили дефицит кадров. Он между слов намекает, что это связано с войной.

«Мы это сильно, ярко ощутили на строительстве. В строительных компаниях наших. В частности в девелопменте, строительстве нефтеперерабатывающих заводов. У нас постоянный дефицит [кадров]. Нам приходится ездить даже иногда в другие страны искать сварщиков, искать там слесарей, токарей квалифицированных».

Олигарх утверждает, что сам отправлял людей на поиски квалифицированных кадров и был вынужден в разы поднимать зарплату: «Лично я отправлял людей. Они договаривались и привозили. Приезжали для каких-то конкретных работ слесари, монтажники и сварщики. Причем приходилось им поднимать зарплату и не в один, и не в два, и не в три раза, чтобы их привезти».

Гуцериев обращает внимание, что теряется преемственность опыта между поколениями, что в будущем будет отражаться на качестве работ: «Это большая проблема, которая и дальше, и дальше и дальше будет влиять, причем очень сильно будет влиять на качество строительства, на сроки строительства, на опыт. Он же эмпирический, его надо же передавать. Старшее поколение младшему. Это должно быть. Так было всегда», — отмечает олигарх и приводит в пример то, что сейчас в Беларуси замалчивается: как советские репрессии разрушали экономику.

«В 1944 году, когда выселили чеченцев и ингушей, там была огромное ремесленное производство, изделия из металла, изделия из камня. И когда выселили, разослали в разные территории Казахстана, Сибири, Киргизии, Узбекистана, люди старшего поколения умерли. А молодежь попала уже в другие территории, в другие культуры, национальные.

И когда вернулись через 20 лет, невозможно было возродить. И только в 1985 году было постановление Совмина Чечено-Ингушетии об возрождении народных промыслов чечено-ингушского народа. И только тогда начинали. Вы понимаете, не было опыта передать старшему младшему».

По словам Гуцериева, подобная ситуация наблюдается и сейчас: «Сварщики, старшее поколение готовят младших, и это должно идти. И когда уехали…

Казалось бы, сварщик. Все говорят программист, все говорят начальник, все говорят юрист. Но сегодня сварщик более ценен, чем юрист и программист.

Это точно. Сегодня сварщик высококвалифицированный в России значительно более ценен и уважаем для меня, и нужен мне, потому что я человек развития. Я человек постоянной модернизации. Я человек прогресса. Я все время иду в ногу со временем. Во всем. Начиная от одежды, дизайна и так далее. И чтобы это делать, делают же люди, а не деньги. Деньги двигают товарные потоки, ну а создают люди.

И эти люди должны быть квалифицированными. А их, к сожалению, сегодня по разным причинам, по разным причинам стало меньше и квалификация их очень низка», — говорит он с прозрачным намеком на войну и массовую эмиграцию.

«Телевизор политизирован. Неинтересно смотреть новости»

Михаил Гуцериев осудил также цензуру в СМИ.

«Телевизор политизирован. Неинтересно смотреть новости. В интернете много фейков, много гадостей, какая неправда. И этому верить? Смешно», — отмечает олигарх и замечает:

«В общем, все стало смешным. Серьезных людей найти, с которыми серьезно поговорить о серьезных делах. О строительстве нового завода в поле, как мы строим, стоимостью несколько миллиардов. О строительстве бизнес-центра стоимостью 200 миллионов долларов. Не осталось.

Не осталось строителей, которые такое своевременно качественно построят. Не осталось банкиров, которые могут: «Бери деньги под 25 [процентов]». Заранее знаешь, что это не отдается под 25. Желаешь — бери. В залог давай.

«Мы это видели. И снова повторяется»

И это все становится смешным. Поэтому в этой смешной обстановке я не хочу развиваться. В этой смешной обстановке мы снижаем долг. (…) В этой обстановке никакого развития нет.

Да и не способствует сегодняшняя [ситуация]. Если не льготированы, то вы ничего не можете построить. Проблемы с железной дорогой, проблемы с перевозками, проблемы каждый день».

В интервью Гуцериев критикует планы принятия новых запрещающих и ограничительных законов и вытеснение людей за границу репрессиями:

«Много законов есть, которые защищают ту часть населения, которая нуждается. Но запрещать, не пускать, мы уже это видели, это приведет к стагнации, это приведет к оттоку населения думающего, мыслящего.

Если мы сейчас начнем дальше «иностранный агент».

Много уехало очень талантливых людей. (…) Много хороших, талантливых парней и девушек. Но их почему-то выгоняют, выдавливают. Уже повторение опыта. Мы это видели по советским годам. И снова повторяется».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com