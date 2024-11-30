«Народ заволновался»: минчане снова выстроились в очередь 30.11.2024, 16:45

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Возле одного из УКС.

Из-за скачка курса валют рынок недвижимости начало «штормить», а народ заволновался. Неизвестно, будут ли в связи с этим люди активно покупать жилье в новостройках, где стоимость привязана к доллару, пишет «Зеркало».

А вот строящийся жилой комплекс «Гулливер», за «квадраты» в котором цены назначались в рублях, остается востребованным. Сообщалось, что управление капитальным строительством (УКС) будет заключать договоры с покупателями только со 2 декабря, а очередь туда начала выстраиваться еще вчера.

Жилой комплекс «Гулливер» строят недалеко от станции метро «Пушкинская», застройщик — УКС Мингорисполкома. Недавно вышла декларация на квартиры с 6-го по 18-й этаж, стоимость «квадрата» там — 4800 рублей, от курса доллара она не зависит. Как ранее сообщал застройщик, прайс на жилье, которое сейчас выставлено на продажу, увеличиваться не будет.

Заключение договоров с покупателями УКС начнет с 2 декабря. При этом на предприятии не могли прогнозировать, будет ли очередь из желающих приобрести квартиры в доме.

Оказалось, что желающие есть. Еще вчера в чате, где обсуждается строительство «Гулливера» самые активные граждане призвали записывать в очередь тех, кто намерен вступить в долевое строительство.

«Для того чтобы вас записали, приезжайте к УКС лично. Зря не пишите в чат», — сообщили дежурные, которые ведут список.

По данным на 16.00 30 ноября в список свои данные внесли 19 человек.

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