Что изменится для белорусов с уже завтрашнего дня 1 30.11.2024, 18:50

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Последний месяц 2024-го года предвещает целый ряд изменений.

Последний месяц 2024 года также предвещает ряд изменений для белорусов. В частности, ожидается изменение правил, касающихся оплаты коммунальных услуг, вывоза мусора, качества связи.

Многих белорусов могут ожидать штрафы и подорожания. Возможно, перед праздниками откроются новые станции метро, передает «Белсат».

Изменения для должников за коммуналку

В Беларуси с 1 декабря вступят в силу изменения в порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг. Основные из них коснутся должников. Теперь требовать погашения долгов смогут не только коммунальные службы, но и организации, занимающиеся эксплуатацией жилого фонда, такие как товарищества собственников. Кроме того, сообщения неплательщикам можно будет отправлять через национальную почтовую электронную систему.

Пока это возможно только заказным письмом через почту или лично под расписку. Отключить коммунальные услуги могут после двух месяцев неуплаты. Газ и воду могут отключить через пять дней после вручения уведомления с требованием оплаты. Также возможны арест имущества и счетов должников, конфискация имущества у третьих лиц, ограничение выезда за границу, отчуждение жилья через суд.

Уменьшится коммуналка для недееспособных

С 1 декабря заработает новый порядок расчетов коммунальных услуг для недееспособных и проживающих в учреждениях социального обслуживания, при этом имеющих в собственности пустующее жилье. Законные представители таких граждан смогут обратиться в расчетно-справочный центр с заявлением, чтобы оплату за теплоснабжение и техническое обслуживание взимали по сниженным тарифам.

Если в таком пустом жилье нет приборов учета потребления воды, электричества и газа, то за эти виды коммунальных услуг недееспособным гражданам не станут начислять плату.

Отдельные контейнеры для строительного мусора

Строительные отходы теперь необходимо будет собирать в отдельные контейнеры. Для сбора таких отходов рекомендуют сделать отдельные отсеки на контейнерных площадках. А для вывоза некоторых отходов (остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, застывший раствор, бой кирпича) нужно будет заказывать отдельную услугу в специальных организациях.

Жильцам новостроек в течение трех лет с даты ввода дома в эксплуатацию нужно будет заключать отдельные договоры на вывоз строительных отходов. При этом в течение трех лет для них плата за коммунальные отходы будет снижена.

Закончится обмен денег

Дополнительный период обмена банкнот белoрусских рублей образца 2000 года завершается 31 декабря. Банкноты можно обменять без ограничений и без взимания вознаграждения в кассах Национального банка, расположенных в Минске на улице Толстого, 6. В понедельник – четверг кассы работают с 08:30 до 15:30, в пятницу – с 08:30 до 14:30. Обмен осуществляется в соотношении 10 000:1.

Изменятся требования к качеству связи

Госстандарт ужесточил требования к качеству мобильной связи и мобильного интернета. С 1 декабря доля неудачных вызовов должна быть не более 6%. Количество вызовов, которые заканчиваются разобщением из-за сбоев в сети, не должно превышать 3%.

Штрафы за летнюю резину

На зимнюю резину нужно перейти до 1 декабря, иначе можно получить штраф до одной базовой величины (40 рублей). За повторное нарушение могут дать штраф от двух до пяти базовых (от 80 до 200 рублей). В случае создания аварийной обстановки штраф составит от пяти до 20 базовых (от 200 до 800 рублей) с лишением водительского удостоверения на срок до двух лет либо без лишения.

Сигареты подорожают

С 1 декабря «Табак-Инвест» поднимет цены на 5–20 копеек на некоторые виды сигарет «Корона». «Беларусьторг» начнет ввозить в страну Dunhill Compact Blue, Dunhill Compact Aroma Red и Dunhill Compact Aroma Brown по 7,4 – 7,5 рубля за пачку. «АЛИДИ-Вест» начнет производить около 30 наименований Kent, Rothmans, Pall Mall и Lucky Strike в ценовом диапазоне от 5,7 до 7,3 рублей за пачку.

Предварительная регистрация фур на границе

С 1 декабря водителям фур для пересечения белoрусско-литовской или российско-литовской границы нужна предварительная регистрация в электронной очереди. Тем, кто перевозит грузы через пункты пропуска Мядининкай, Шальчининкай и Кибартай на границе Литвы с Беларусью и Россией придется заранее бронировать время ее пересечения в информационной системе управления очередями.

В ином случае можно будет пройти регистрацию в указанной системе только в ближайшее свободное время. В Министерстве транспорта и связи Литвы уверяют, что это поможет разобраться с очередями.

Откроют новые станции метро

К открытию готовятся три новые станции Зеленолужской линии: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Сейчас они работают в тестовом режиме. Точной даты запуска пока нет, но обещают, что это будет в декабре.

Праздники наступают

В декабре белoрусов ждет дополнительный выходной 25 декабря на Рождество по григорианскому календарю. Также 25 декабря начнутся школьные каникулы, которые продлятся 14 дней – по 7 января 2025 года включительно.

10 декабря в Минске начнет работать новогодняя иллюминация. Старт даст елка на Октябрьской площади, которую зажгут в 17:00. Елочные базары в Минске и других городах начнут работать с 16 декабря.

Белoрусская железная дорога открывает специальный поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. В декабре запланированы три двухдневных «сказочных» тура из Минска: 13–14, 20–21 и 24–25 декабря. Еще два дополнительных тура запланированы в 2025 году – 6–7 и 10–11 января.

Aвтобус в Мюнхен

«Минсктранс» организует автобусные рейсы из Минска в Мюнхен с 6 декабря. Маршрут будет проходить через Берлин и Нюрнберг. Из Минска автобус будет отправляться от автовокзала «Центральный» в 12:00 по пятницам, из Мюнхена – в 13:00 по воскресеньям.

Изменения в движении поездов

Некоторые поезда межрегиональных и региональных линий на участке Молодечно – Лида 10–12 декабря будут следовать по измененному расписанию и маршрутам. Это связано с ремонтом железнодорожного моста на перегоне Гутно – Лида.

С 15 декабря изменится расписание поезда межрегиональных линий эконом класса №609 Гомель – Гродно. Он будет отправляться со станции Гомель в 16:36 (действующее время отправления – 16:57) и прибывать в Гродно в 05:30 (действующее время прибытия – 05:53).

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