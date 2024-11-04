ВСУ за ночь сбили полсотни российских дронов
- 4.11.2024, 11:13
Еще 27 «локационно потеряно» в разных регионах Украины.
В ночь на 4 ноября российская армия атаковала Украину ракетами, авиабомбами и беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Оккупанты выпустили баллистическую ракету «Искандер-М» из Ростовской области РФ, а также 80 ударных дронов Shahed и другого типа из Брянска, Курска и Краснодарского края.
По состоянию на 8.30 в ВС подтвердили сбитие 50 российских БПЛА. Еще 27 локационно потеряно в разных регионах Украины.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях, говорится в утренней сводке.