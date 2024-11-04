ВСУ за ночь сбили полсотни российских дронов 4.11.2024, 11:13

Еще 27 «локационно потеряно» в разных регионах Украины.

В ночь на 4 ноября российская армия атаковала Украину ракетами, авиабомбами и беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Оккупанты выпустили баллистическую ракету «Искандер-М» из Ростовской области РФ, а также 80 ударных дронов Shahed и другого типа из Брянска, Курска и Краснодарского края.

По состоянию на 8.30 в ВС подтвердили сбитие 50 российских БПЛА. Еще 27 локационно потеряно в разных регионах Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях, говорится в утренней сводке.

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