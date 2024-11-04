Лукашенко подставил Гуттериша 4.11.2024, 12:54

О голодающих детях в Африке никто не думает.

Лукашенко предлагает снизить добычу калийных удобрений. Такое заявление он сделал, согласовывая назначение Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО «Беларуськалий», пишет БелТА.

«Я просил бы тебя проработать (я не ставил эту задачу раньше) вопрос, с кем это нужно (особенно с россиянами), по добыче. Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая.

Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства», — сказал Лукашенко.

Этим заявлением Лукашенко подставляет всех лоббистов и сторонников отмены санкций против «Беларуськалия». Приверженцы отказа от ограничительных мер аргументировали свою позицию «голодом в Африке». Об отмене санкций на калий высказывался и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как мы видим, Лукашенко сам хочет стимулировать рост цен на калийные удобрения.

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