Главком ВСУ сделал заявление о военных КНДР 4.11.2024, 15:37

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Александр Сырский

Сырский прокомментировал ситуацию на Курском направлении.

В понедельник, 14 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Об этом главком ВСУ написал в Telegram.

Он подчеркнул, что на заседании говорили о фронте, в частности, о Покровском, Кураховском, Торецком, а также Купянском направлениях.

Также Главнокомандующий ВСУ доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи украинской государственной границы.

«Мы работаем и будем уничтожать россиян, военных КНДР, всех, кто будет угрожать Украине», — написал Александр Сырский.

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