Где учились Харрис и Трамп и как это повлияло на их мировоззрение 6 4.11.2024, 17:18

3,772

Кандидаты получали кардинально разное образование.

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп считают, что школа определенно влияет на человека. Оба претендента на пост имеют разное образование, что повлияло на их мировоззрение.

«Освіторія» собрала информацию о том, где училась Камала Харрис и как обучение изменило ее карьеру. А также о том, как Дональда Трампа вынужденно перевели в военную академию из-за плохого поведения и как он оказался в самом престижном экономическом университете.

Харрис представляет Демократическую партию и неоднократно замечала, что успешна в карьере благодаря своему воспитанию. Ее с детства учили принимать культуру многообразия, инклюзию и креативность. В подростковом возрасте Харрис посещала школу в Монреале (Канада). В этом учебном заведении учились те, кого не хотели видеть в элитных. К примеру, афроканадцы, дети с особыми образовательными потребностями. Впоследствии 17-летняя девушка поступила в колледж Ванье в том же Монреале, в котором преобладали схожие ценности. В одном классе могли быть представители десяти национальностей. Для них устраивали дни презентации культур: одноклассники пытались понять и изучить ритуалы, праздники, отдельные слова друг друга.

В настоящее время в учебном заведении занимаются экологическими проектами и пропагандируют создание «живых лабораторий».

Образование в одном из выдающихся колледжей среди чернокожих – Говардском университете – стало наиболее формирующим событием в ее жизни. Высокопоставленный чиновник получила диплом по специальности «политические науки и экономика». Харрис активно участвовала в жизни заведения.

В своих мемуарах Харрис написала: «Каждый сигнал говорил студентам, что мы можем быть кем угодно – мы молодые, одаренные и черные».

Еще одно образование политика – юридический колледж Калифорнийского университета, обычная публичная юридическая школа. Благодаря этому кандидат получила опыт организаторской деятельности, ведь она возглавила Ассоциацию чернокожих студентов-юристов.

В своей кампании Харрис продвигает законопроект, согласно которому учителя должны получать не менее 60 тысяч долларов в год. Она поддерживает педагогов и считает учителей «сердцем и душой местных сообществ».

Также она отмечает обязательное дошкольное образование. Увеличение выплат на образование для лиц с ограниченными возможностями. Уменьшение акцента на подготовке к выпускному тесту, создание служб поддержки в школах, а также акцент на программах по преодолению образовательных потерь после эпидемии COVID-19.

В противовес Харрис, Дональд Трамп имел элитное образование и безгранично им гордится. Его воспитание в детстве было консервативным и строгим. Детсад был с акцентом на практических навыках, где нынешний кандидат любил возведение больших построек из кубиков.

Уже в 5 лет он пошел в частную элитную школу Кью-Форест. В заведении нужно было прилагать усилия, однако у детей был доступ к современному оборудованию. Школьников учили смело мыслить, исследовать, развивать критическое мышление. При этом в учениках воспитывали классические в то время усидчивость, терпение, уважение к правилам. Однако маленькому Трампу такая дисциплина давалась с трудом, поэтому его неоднократно наказывали.

В этой связи отец 13-летнего подростка решает, что его сыну нужно военное дело. Так что политик становится кадетом частной Нью-Йоркской военной академии. Высшее образование Трампа началось в колледже при Фордемском университете в Бронксе. Однако после двух лет обучения студент переводится в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Это старейшая в мире и очень известная бизнес-школа, где преподавание строится на реальных кейсах и практическом решении задач. Кандидат получил там степень бакалавра экономических наук.

В 2005 году политик попытался учредить собственный университет. Университет Трампа предлагал дипломные и последипломные программы в сфере недвижимости, обещал раскрыть секреты успехов в бизнесе. Однако после нескольких исков и из-за отсутствия образовательной лицензии на использование слова «университет» заведение прекратило существование.

Некоторые изменения в образовании, которые предлагает Трамп, радикальные и даже скандальные. Он обещает не финансировать школы, навязывающие детям критическую расовую теорию или гендерную идеологию. Он считает, что если о дискриминации не говорить, то ее не будет.

По мнению Трампа, ученикам нужно активнее прививать патриотизм. А при сертификации учителей проверять их на исповедание патриотических ценностей. Также, по программе политика, в школы следует вернуть изучение Библии, молитвы и другое из христианской религии. Кроме того, он призывает вводить суровую дисциплину. Также республиканцы рассматривают возможность разрешить учителям иметь при себе в школе оружие (из-за случаев стрельбы учениками).

Зарплата учителей частично должна определяться уровнем академической успеваемости и результатами выпускного теста. Директоров школ должны выбирать родители, а непопулярные курсы среди детей следует закрывать. Также Трамп поддерживает введение ваучеров на обучение, которые можно использовать в любых школах, даже частных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com