В Молдове завершился подсчет голосов на выборах

В Молдове завершился подсчет голосов на выборах1
- 4.11.2024, 18:01
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ЦИК опубликовал результаты.
Центральная избирательная комиссия Молдовы завершила обработку 100% бюллетеней второго тура президентских выборов.
Согласно предварительным результатам, действующий президент Майя Санду получила 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло набрал 44,67%.
На избирательных участках в стране 51,33% избирателей отдали свои голоса за Стояногло, тогда как за Санду проголосовали 48,67%. Однако за пределами страны Санду значительно опередила своего оппонента, получив 82,83% голосов против 17,17% за Стояногло.
В первом туре выборов, который прошел в Молдове 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95%. В тот же день также состоялся референдум, на котором с небольшим перевесом победили сторонники евроинтеграции.