закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молдове завершился подсчет голосов на выборах

1
  • 4.11.2024, 18:01
  • 2,234
В Молдове завершился подсчет голосов на выборах

ЦИК опубликовал результаты.

Центральная избирательная комиссия Молдовы завершила обработку 100% бюллетеней второго тура президентских выборов.

Согласно предварительным результатам, действующий президент Майя Санду получила 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло набрал 44,67%.

На избирательных участках в стране 51,33% избирателей отдали свои голоса за Стояногло, тогда как за Санду проголосовали 48,67%. Однако за пределами страны Санду значительно опередила своего оппонента, получив 82,83% голосов против 17,17% за Стояногло.

В первом туре выборов, который прошел в Молдове 20 октября, Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95%. В тот же день также состоялся референдум, на котором с небольшим перевесом победили сторонники евроинтеграции.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский