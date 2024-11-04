Украинская авиация нанесла удар сразу восемью бомбами по месту скопления штурмовых групп россиян 1 4.11.2024, 19:14

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Украинская авиация продолжает работать на всех направлениях фронта: МиГ-29 114-й бригады тактической авиации наносит удар сразу восемью бомбами GBU-39 по месту скопления штурмовых групп россиян и БК на Ореховском направлении.

Об этом сообщает телеграм-канал бойцов Воздушных сил ВСУ «Соняшник».

«Бонус 8 бомб — это возможность их забросить в разные точки, которые могут быть на большом удалении друг от друга», - добавили в публикации.

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