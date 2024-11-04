Оппозиция в Грузии планирует ежедневные протесты против фальсификации выборов 8 4.11.2024, 20:29

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Грузины намерены сформировать «мощное протестное движение, которое свергнет режим».

Акции грузинской оппозиции из-за несогласия с объявленными результатами парламентских выборов 26 октября будут иметь ежедневный характер.

Об этом заявил один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Мелия на митинге у здания парламента Грузии в понедельник, 4 ноября, сообщает «Эхо Кавказа».

По словам Мелии, оппозиция намерена сформировать «одно мощное протестное движение, которое свергнет режим», и уже анонсировала следующую акцию протеста на 5 ноября у тбилисского Дворца спорта.

«Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда (в парламент. – Ред.), но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах», – добавил политик.

Предположительно, оппозиция планирует блокировать основные транспортные артерии города, предполагает «Эхо Кавказа».

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