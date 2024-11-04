Белоруске, воспитывающей пятерых детей, отказали в Ордене Матери по неожиданной причине 14 4.11.2024, 21:56

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Жительница Витебска рассказала о ситуации, с которой столкнулась.

Жительница Витебска почти год назад подала документы на присвоение ей Ордена Матери — женщина родила и воспитала пятерых детей. До осени местные чиновники рассматривали документы, изучали ее историю. После позвали на вручение и даже попросили прислать фото костюма на согласование. Но в итоге отказали. Причины витеблянку возмутили. Она выложила в TikTok видео, где рассказала о ситуации, с которой столкнулась, передает «Зеркало».

«Начальник сразу сказал, что у них все строго»

Ольга коренная витеблянка и мама пятерых детей. Ее старшим сыновьям уже 20 и 19 лет, средним дочерям 12 и 5, а младшей год и девять месяцев. Женщина говорит, что воспитывает детей достойными гражданами Беларуси, а ее все знают «с хорошей стороны».

Ее старший сын окончил колледж, работает водителем в МЧС, второй десять лет занимается боксом и сейчас учится в училище олимпийского резерва, занимал призовые места на соревнованиях. Средняя дочь занимается творчеством, прошла курс моделинга, танцует на городских мероприятиях, а младшую женщина хочет отдать в секцию по акробатическим прыжкам.

В феврале, когда младшей дочери исполнился год, Ольга отнесла документы в райисполком Первомайского района Витебска, чтобы получить Орден Матери. Чиновники, судя по расскажу женщины, сразу дали понять, что награду она может и не получить.

— Начальник, который на данный момент занимался этими вопросами, сразу сказал, что у них все строго: «Будут проверки по вам». Ну, меня это нисколько не смутило — проверяйте, — говорит Ольга на видео.

Восемь месяцев шли проверки, собирались характеристики — вопросов к семье не было, говорит беларуска. В сентябре специалистка из райисполкома попросила ее прийти со старшими сыновьями и мужем, чтобы те подписали разрешение на проверку их данных в УВД.

— Потом началось самое интересное: «Ой, к вам тут есть вопросы. У сына два замечания — перешел дорогу в неположенном месте и езда на неисправной машине. А к вам вообще вопросов много! У вас тут авария и очень много фотофиксаций», — пересказывает претензии многодетная мать. — Говорю, хорошо. У меня была только одна авария — в прошлом году и не по моей вине. А фотофиксации — машина записана на меня, а водительское удостоверение в нашей семье имеем я, муж и старший сын. Соответственно, каждый может взять машину по необходимости. Фотофиксации все не мои — мужа и сына. Специалистка начала говорить, почему я не ходила переписывать штрафы на них — мол, надо было так поступать. Ну, кто в одной семье будет этим заниматься? Кто бы мне тогда, в феврале, когда я подавала документы, сказал, [что должно быть так,] чтобы ничего на мне не было.

По словам Ольги, чиновники объяснили, что переход дороги в неположенном месте сыну простят, но добавили: претендентка на орден «должна быть чистая как слеза, подавать детям пример». Женщине сказали, что будут собирать комиссию.

— Так сказать, [собирались] решать, достойна ли я ордена. Я сразу чуть не расплакалась. Обидно, — объясняет женщина. — Муж говорит: «Ай, ладно, пойдем». Я решила: ну, как есть, главное — чтобы дети были живы и здоровы.

«Орден на платье не повесишь — нужно, чтобы был какой-нибудь пиджачок»

Витеблянка рассказывает, что тогда отпустила ситуацию, но за неделю до Дня матери, 14 октября, ей снова позвонили — уже из облисполкома — и внезапно позвали на вручение.

— «Ольга Николаевна, приглашаем вас на вручение Ордена Матери. Нужно обсудить наряд. Так и так, орден на платье не повесишь — нужно, чтобы был какой-нибудь пиджачок», — цитирует чиновников витеблянка. — Я засмущалась сразу, говорю: «Подождите. Нам же сказали, что мы не проходим, еще будет комиссия». Он говорит: «Ой, нет. Что вы, уже все хорошо. Мы вас давно проверяем — все замечательно. Поэтому я вам через пару дней позвоню, вы мне сбросите фото, чтобы обсудить». Мы, как говорится, потратились на это дело, купили наряд, скинули ей фото. Ну и все. Тишина. За три дня до Дня матери звонит снова специалистка из райисполкома. «Ой, что вы, специалист ошибся, никуда вы не идете. Я же сказала, что по вам будет комиссия. 18-го числа мы будем собираться и будем решать по поводу вас — вас три семьи таких».

Семья Ольги считается многодетной с 2012 года. Женщина уверяет, что за это время их «никто никогда не проверял». Также жительница областного центра посетовала на поддержку таких семей.

— Воспользовались мы, конечно, этой госпрограммой — построили трехкомнатную квартиру как молодая семья. Потом, когда родилась Карина, четвертый ребенок, мы воспользовались материнским капиталом, построили вторую квартиру, двухкомнатную. И все, больше к государству я не обращалась. Даже машина, которая на меня оформлена, и та в кредит. И даже когда мне была положено пособие при рождении третьего, четвертого ребенка, я тоже не обращалась, — говорит женщина.

К 31 октября, когда Ольга записывала видео, чиновники из исполкомов ей так и не перезвонили, чтобы огласить решение комиссии. Присвоят ли ей орден за рождение и воспитание пятерых детей, многодетная мать не знает. Она говорит, что снять видео ее уговорил муж, а податься на награду просила мама, которой уже нет в живых.

— Я вообще-то не понимаю, почему рассматривают всех членов семьи, если это Орден Матери? Муж говорит: «Оля, сними в TikTok — пускай люди посмотрят, и девочки, которые рожают детей, не надеются, что их за это поощрят и по головке погладят», — продолжает свою историю женщина. — Детей мы с мужем растили сами. Моя мама умерла в январе этого года, и она меня все подначивала и подговаривала: «Иди, подавай на орден». Я бы, может, и не пошла, но в память мамы хотела… Сижу, смотрю TikTok и не понимаю, куда они [многодетные] ходят, что делают, что им все дают? Я сижу и ничего не имею. А что хотела бы иметь — и то сказали, что не достойна. Было очень обидно, поэтому хотелось рассказать.

По каким критериям «оценивают» женщин, чтобы представить к награде?

Орден Матери присваивают по указу, который подписывает Александр Лукашенко. Как говорится на сайте president.gov.by, эту награду получают белоруски, которые родили и (или) «надлежаще воспитали пять и более детей — граждан Республики Беларусь». Также женщины должны обладать «высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».

На сайте Министерства юстиции прописаны более строгие подходы к кандидаткам, при этом в разъяснении говорится, что оснований, по которым в присвоении награды могут отказать, два — наличие судимости и аморальный образ жизни. Считается, что «такой подход исключает формальное отношение к поощрению многодетных матерей только в силу факта рождения пяти детей, и он сохраняется в новом законе».

При этом ведомство отмечает, что, «как показала практика», еще одно необходимое условие для принятия решения — оценка поведения матери, «в том числе с учетом его влияния на детей, соблюдения их интересов». Поэтому орден не дадут многодетным матерям, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей, установленные законодательством.

— Награды не смогут быть удостоены лица, лишенные или восстановленные в родительских правах, бывшие усыновители (удочерители), если усыновление (удочерение) было отменено, — объясняют в Минюстиции. — Представление к ордену будет невозможно в случае, если женщина неоднократно (два и более раза) привлекалась к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности и если не истек срок, по окончании которого человек считается не подвергавшимся административному взысканию.

Как отреагировали на историю в комментариях

История многодетной матери зацепила многих пользовательниц. Немало женщин делились своими историями и рассказывали, что оказались в похожей ситуации.

«У меня шесть [детей], и не положено из-за того, что муж не работает в РБ! Ну и ладно!»

«Мне тоже отказали в получении ордена. Проверили всю семью — все хорошо, но… Муж официально не работает, поэтому орден не положен. Ну и ничего, я сама сказала, что хочу отказаться, пока они собирали документы о семье».

«У меня пятеро детей — старшему сыну 28 лет, меньшему 12 лет (когда он родился, старшему было 14). Ни питание до двух лет не получала, и орден матери мне тоже не дали. Так что вы не одна такая. Вот такая справедливость у нас».

Но нашлось немало женщин, которые набросились на Ольгу с критикой за видео, а также упоминание помощи многодетным и ее семье конкретно.

«А разве государство вам мало помогло? И семейный капитал, и строительство квартиры — разве это мало? И детские пособия — это мало?»

«У нас с мужем четверо прекрасных деток, и никогда никого ни о чем не просила. Они наши, и мы сами решились на большую семью — это наш выбор!»

«Извините, а вы деток из-за ордена рожали?»

«А что, вам мало государство дало? Ордена не хватает, да? За что вам орден давать, что вы такого сделали?»

Однако, конечно, были и те, кто поддержал витеблянку и ее семью, хотя не все понимают, что дает орден, и не все многодетные мамы стремятся его получить.

«Вы умница! Не ждите от них ничего!»

«Люди! Вы чего такие злые? Человек просто выговориться захотел… Орден в память о своей матери хотела получить, потому что ее мечта была…»

«Вырастить, прокормить, дать достойное воспитание — не каждая мать может это дать и одному-единственному ребенку! Зато гадости писать умеют все! Ольга, вы умница. Главное, здоровья вам и всей семье!»

«Извините, я не в теме, к ордену еще какие-то деньги дают или просто орден? Если просто, то чего расстраиваться?»

«Кроме мифических льгот, есть еще море хейта, зависти и ненависти в отношении многодетных семей. Орден получать принципиально не хочу. Детей тоже пятеро. Крепитесь. Наша награда ждет нас впереди».

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