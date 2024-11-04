Украина и Литва будут совместно производить беспилотники
- 4.11.2024, 22:11
Подписан меморандум.
Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.
Об этом сообщает Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.
Как сообщил Умеров, сегодня с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
«Вместе с литовским коллегой и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление наших защитников на поле боя: Меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности», - написал глава Минобороны.
В частности, Меморандум предусматривает совместное производство БПЛА и компонентов, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий.
В ходе встречи также обсудили конкретные пути углубления нашего сотрудничества. Среди тем — планы на 2025 год, направленные на еще большую военную помощь Украине.
Представители украинской разведки предоставили подробную информацию литовским партнерам об актуальной ситуации на фронте. Стороны проанализировали планы россиян на осень и на зиму.
«Сегодня мы видим, как Россия получает помощь от диктаторских режимов, включая привлечение живой силы из Северной Кореи. Но, убежден, с такими надежными партнерами, как Литва, мы одолеем агрессора», - подчеркнул Умеров.