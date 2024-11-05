ЕС и Южная Корея договорились сотрудничать в сфере обороны
- 5.11.2024, 0:00
Главы дипломатии ЕС и МИД Южной Кореи провели встречу.
Евросоюз и Южная Корея намерены сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёлем в понедельник, 4 ноября.
Брюссель и Сеул рассчитывают упростить диалог, в частности, по морской безопасности, космической безопасности и обороне, вопросам киберсферы, противодействию гибридным угрозам, иностранному вмешательству и манипуляциям информацией, противодействию терроризму, а также разоружению.
Главы дипломатии ЕС и МИД Южной Кореи подтвердили непоколебимую приверженность миру, стабильности и процветанию, основанным на общих ценностях и интересах. Они указали на важность более тесного партнерства в области региональной и глобальной безопасности, уделив особое внимание взаимосвязанным условиям безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.