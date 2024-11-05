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Reuters: ВСУ уничтожили десятки солдат КНДР

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  • 5.11.2024, 9:39
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Reuters: ВСУ уничтожили десятки солдат КНДР

В разведке Южной Кореи отреагировали.

Более 10 000 северокорейских солдат прибыли в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины, причем «значительное количество» из них находится вблизи передовой, в частности в районе Курска. Об этом на брифинге заявил представитель министерства обороны Сеула Чон Ха Кё, ссылаясь на данные разведки, передает Reuters.

Эта информация появилась вскоре после заявления Пентагона, в котором подтверждается, что в районе Курска, вблизи украинской границы, дислоцируется более 10 000 северокорейских военных, хотя их участие в боевых действиях пока не подтверждено.

Украинская разведка также сообщила, что около 12 000 северокорейских солдат, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся в России и проходят обучение на пяти военных базах.

«Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военных сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск», - заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кё.

В ответ на вопрос об участии северокорейцев в боевых действиях, а также относительно сообщений южнокорейских СМИ, которые со ссылкой на анонимного чиновника утверждают о гибели 40 северокорейских военнослужащих на поле боя, в разведке Южной Кореи отметили, что не владеют такой информацией.

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