Крупнейшие покупатели российского угля резко сократили закупки 5.11.2024, 12:36

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Больше всего «подвела» Москву Турция.

Ставшие крупнейшими покупателями российского угля после эмбарго Евросоюза Китай, Индия и Турция с начала года резко сократили закупки твердого топлива у России, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

По их словам, в январе–сентябре 2024 года экспорт в Китай упал на 9,5% год к году, до 53,7 млн т, в Индию — на 23%, до 20,1 млн т, а в Турцию — на 35%, до 15,3 млн т. Также существенно сократился экспорт в Южную Корею (в 1,6 раза год к году, до 5 млн т) и Японию (в 9,3 раза, до 385 600 т). Отгрузки российского угля в ОАЭ за девять месяцев снизились к тому же периоду 2023 года на 20%, до 3,1 млн т.

В то же время экспорт значительно вырос во Вьетнам (в 4,7 раза, до 1,1 млн т) и Гонконг (на 10%, до 10,4 млн т). Среди государств ближнего зарубежья наиболее существенно нарастила импорт угля из России Беларусь — в 17 раз, до 5,7 млн т. Поставки в Казахстан увеличились на 33%, до 452 900 т, а в Абхазию — в 3,4 раза, до 78 тыс. т.

Общий экспорт угля из России в январе–сентябре упал на 14% год к году, до 132,5 млн т. Экспорт энергетического угля составил 108,3 млн т, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Поставки коксующегося (металлургического) угля, напротив, выросли на 3%, до 24,3 млн т. При этом в сентябре общий экспорт российского угля сократился на 21,5% год к году, до 12,5 млн т.

Добыча угля в России в январе–сентябре, по данным источников «Ведомостей», снизилась примерно на 1% в годовом выражении и составила 320,4 млн т. Рост добычи поддержало увеличение отгрузки российским потребителям на 8%, до 143,3 млн т, а также увеличение объемов запасов угля на 9%, до 42,7 млн т.

Согласно данным Минэнерго, в 2023 году производство угля в России сократилось на 1,1%, до 438,7 млн т, а экспорт просел на 3,9%, до 212,5 млн т. Крупнейшими импортерами российского угля в 2023-м стали Китай (100,9 млн т, +50 к показателю 2022-го) и Индия (26 млн т, +31%).

Эмбарго на поставки угля в ЕС сильно ударило по угольной отрасли России, говорит научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Согласно оценке АЦ ТЭК — государственного аналитического центра при министерстве энергетики, угольная отрасль в 2024 году стала убыточной: ее потери до налогообложения оцениваются в 34 млрд руб., хотя годом ранее угольщики получили прибыль в 357 млрд. В результате угольная промышленность, которая является одной из крупнейших сырьевых отраслей экономики, находится на грани банкротства, отметили аналитики.

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