ВСУ начали сбивать российские «Мавики» дронами с «сеткометами» 1 5.11.2024, 14:26

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Видеофакт.

Силы обороны Украины используют дроны от компании Ptashka Drones, оснащенные «сеткометами» для перехвата вражеских квадракоптеров, в частности «Мавиков». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале производителя.

Судя по кадрам, «сеткомет» являет собой устройство, которое крепиться к дрону, а при приближении к вражескому БПЛА выстреливает сетку для его перехвата. Отстреленная сетка запутывает лопасти двигателей беспилотника, из-за чего тот упускает возможность летать. Весит такой аппарат всего 373 грамма.

«Сеткометы» можно устанавливать на беспилотники типа Mavic, Autel или FPV-дроны. Механизм является многоразовым и требует только замены картриджей с сеткой. По словам разработчиков, многократное использование таких БПЛА-перехватчиков позволило минимизировать затраты на один перехват до 1200 гривен – стоимости одного картриджа.

На канале производителя также упоминается о разработке пехотного однозарядного пистолета-перехватчика против FPV-дронов, в основе которого лежит подобная технология. Он находится на финальных этапах разработки и проходит испытания, после чего будет передаваться для пробных применений военным.

«Конструкцию собрали, она готова к масштабированию. Работает без осечек. Осталось увеличить дальность выстрела. Это сложнее, чем кажется, потому что мы ограничены техническими возможностями этого маленького устройства. Всегда в поиске баланса между мощностью, дальностью, парусностью, отдачей и прочностью конструкции», — рассказали разработчики.

Напомним, ВС РФ также используют квадрокоптеры, оснащенные «сеткометами», в частности аппараты «Тайга», «Тарантул» и «Осоед». По словам россиян, сеткометы являются эффективным и дешевым средством против дронов «Баба Яга» и БПЛА-разведчиков, однако есть несколько нюансов.

В свою очередь разработчик систем автоматизированного обучения бойцов, известный в Facebook как Paolo Lumiere отметил, что «сеткометы» вряд ли станут эффективным оружием против маневренных FPV-коптеров, однако при определенном развитии их можно успешно применять против менее подвижных дронов-разведчиков типа «Мавик».

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