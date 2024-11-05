Премьер-министр Израиля уволил министра обороны Йоава Галанта 5.11.2024, 21:21

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Исраэль Кац

Новым министром обороны назначен Исраэль Кац, занимавший пост главы МИД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволили министра обороны Йоава Галанта, сообщает издание Haaretz.

Как уточняет The Jerusalem Post, новым министром обороны назначен Исраэль Кац, занимавший пост министра иностранных дел.

«Моя высшая обязанность как премьер-министра Израиля — обеспечить безопасность страны и привести нас к решающей победе. В военное время, как никогда, необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. Если в первые месяцы кампании у нас было такое доверие и мы многого добились, то в последние месяцы, к сожалению, это доверие между мной и министром обороны подорвалось», — говорится в заявлении Нетаньяху.

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