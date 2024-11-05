Эри, Пенсильвания: за кого голосуют «синие воротнички» колеблющегося штата 5.11.2024, 23:54

В прошлом итоги голосования в округе, где преобладает рабочий класс, коррелировали с результатом по стране.

Защита существующих рабочих мест и создание новых – один из самых насущных вопросов для избирателей. И те, что выстроились в очередь, чтобы проголосовать во вторник в округе Эри, штат Пенсильвания, – не исключение. Значительную часть жителей округа составляют «синие воротнички» – представители рабочего класса. Немаловажно и другое: в прошлом не раз случалось, что итоги голосования в округе Эри коррелировали с результатом по стране, пишет «Голос Америки».

66-летний Мейсон Кен Томпсон голосовал на избирательном участке, расположенном в начальной школе Эдисона в Эри (главном городе одноименного округа). Его жители, численность которых составляет приблизительно 270000, принадлежат к тем, кто сыграет решающую роль в том, кто победит на выборах: Камала Харрис или Дональд Трамп.

«Заводские рабочие места пропали из Эри. Это большая проблема, и Трамп в этой ситуации нисколько не помог», – говорит Томпсон, одетый в камуфляжную бейсболку, украшенную американским флагом.

«Я думаю, что Камала поможет молодым людям (в решении проблемы) жилья», – добавил он.

Эри – один из немногих округов, где соотношение предпочтений между демократами и республиканцами отличается изменчивостью: он дважды голосовал за Барака Обаму, затем с небольшим отрывом – за Трампа, а в 2020 году здесь победил демократ Джо Байден.

Путь к победе как бывшего президента Трампа, так и вице-президента Харрис, скорее всего, пролегает через Пенсильванию, и позицию рабочих Эри, главным образом – белых американцев, эксперты считают показательной.

У Пенсильвании – 19 голосов выборщиков, и согласно опросам, кандидаты здесь идут вровень.

«Я не знаю, как мы здесь стали такими важными... Мы – словно решающий фактор», – сказала 46-летняя Маршель Бисон, которая также проголосовала на избирательном участке в начальной школе Эдисона.

С гордостью демонстрируя наклейку «Я проголосовала», она сказала, что в голосование приняло участие «гораздо, гораздо больше людей», чем в 2020 году.

Как и многие другие округа в штате, Эри когда-то был процветающим промышленным центром, который пострадал от аутсорсинга и автоматизации. Теперь он все больше зависит от сферы услуг, но в нем по-прежнему много рабочих мест для «синих воротничков».

«Многие молодые люди уезжают, и нам нужно что-то, чтобы удержать их в Эри», – сказала агентству France Presse в понедельник 69-летняя Крис Квест, проголосовавшая досрочно.

Дарлин Тейлор, 56 лет, заявила, что выступает за «закрытие границы», чтобы защитить рабочие места в США.

«Нам не нужны еще четыре года высокой инфляции, цен на бензин и лжи, – сказала Тейлор, которая надела самодельную футболку с изображением Трампа после того, как проголосовала в начальной школе Эдисона. – Америка превыше всего, а Харрис не собирается поддерживать это».

В 2019 году в Эри закрылся завод General Electric по производству рельсовых транспортных средств.

Компания Wabtec, образованная на базе известной корпорации Westinghouse, продолжила производство поездов в городе – но с гораздо меньшим количеством сотрудников, чем GE.

Сенатор от Пенсильвании Боб Кейси недавно объявил о выделении 48 миллионов долларов заводу Wabtec на разработку водородных батарей для железных дорог. Момент не был выбран случайно. Кейси ведет ожесточенную борьбу за переизбрание с республиканцем Дэйвом Маккормиком, и эта гонка может решить, какая из двух партий получит контроль над Сенатом.

Рабочий компании Wabtec Генри Миллер сказал, что ему нужны политики, которые «начнут помогать людям в нашем собственном городе».

«До определенной степени мне нравится Дональд Трамп, но... он даже не уходит, когда его пытаются выставить вон», – добавил он, имея в виду отказ Трампа признать свое поражение на выборах 2020 года.

Некоторые избиратели жаловались на то, что так и не получили почтовые бюллетени, и сотрудники избирательной комиссии сказали, что им придется голосовать лично, обвинив в этом поставщика.

Дэвид Рэдклифф, 72 года, сказал, что фиаско не повлияло на его уверенность в честности выборов.

«Но я больше никогда не буду голосовать по почте», – сказал он.

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