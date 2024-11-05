закрыть
6 ноября 2024, среда, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эри, Пенсильвания: за кого голосуют «синие воротнички» колеблющегося штата

  • 5.11.2024, 23:54
Эри, Пенсильвания: за кого голосуют «синие воротнички» колеблющегося штата

В прошлом итоги голосования в округе, где преобладает рабочий класс, коррелировали с результатом по стране.

Защита существующих рабочих мест и создание новых – один из самых насущных вопросов для избирателей. И те, что выстроились в очередь, чтобы проголосовать во вторник в округе Эри, штат Пенсильвания, – не исключение. Значительную часть жителей округа составляют «синие воротнички» – представители рабочего класса. Немаловажно и другое: в прошлом не раз случалось, что итоги голосования в округе Эри коррелировали с результатом по стране, пишет «Голос Америки».

66-летний Мейсон Кен Томпсон голосовал на избирательном участке, расположенном в начальной школе Эдисона в Эри (главном городе одноименного округа). Его жители, численность которых составляет приблизительно 270000, принадлежат к тем, кто сыграет решающую роль в том, кто победит на выборах: Камала Харрис или Дональд Трамп.

«Заводские рабочие места пропали из Эри. Это большая проблема, и Трамп в этой ситуации нисколько не помог», – говорит Томпсон, одетый в камуфляжную бейсболку, украшенную американским флагом.

«Я думаю, что Камала поможет молодым людям (в решении проблемы) жилья», – добавил он.

Эри – один из немногих округов, где соотношение предпочтений между демократами и республиканцами отличается изменчивостью: он дважды голосовал за Барака Обаму, затем с небольшим отрывом – за Трампа, а в 2020 году здесь победил демократ Джо Байден.

Путь к победе как бывшего президента Трампа, так и вице-президента Харрис, скорее всего, пролегает через Пенсильванию, и позицию рабочих Эри, главным образом – белых американцев, эксперты считают показательной.

У Пенсильвании – 19 голосов выборщиков, и согласно опросам, кандидаты здесь идут вровень.

«Я не знаю, как мы здесь стали такими важными... Мы – словно решающий фактор», – сказала 46-летняя Маршель Бисон, которая также проголосовала на избирательном участке в начальной школе Эдисона.

С гордостью демонстрируя наклейку «Я проголосовала», она сказала, что в голосование приняло участие «гораздо, гораздо больше людей», чем в 2020 году.

Как и многие другие округа в штате, Эри когда-то был процветающим промышленным центром, который пострадал от аутсорсинга и автоматизации. Теперь он все больше зависит от сферы услуг, но в нем по-прежнему много рабочих мест для «синих воротничков».

«Многие молодые люди уезжают, и нам нужно что-то, чтобы удержать их в Эри», – сказала агентству France Presse в понедельник 69-летняя Крис Квест, проголосовавшая досрочно.

Дарлин Тейлор, 56 лет, заявила, что выступает за «закрытие границы», чтобы защитить рабочие места в США.

«Нам не нужны еще четыре года высокой инфляции, цен на бензин и лжи, – сказала Тейлор, которая надела самодельную футболку с изображением Трампа после того, как проголосовала в начальной школе Эдисона. – Америка превыше всего, а Харрис не собирается поддерживать это».

В 2019 году в Эри закрылся завод General Electric по производству рельсовых транспортных средств.

Компания Wabtec, образованная на базе известной корпорации Westinghouse, продолжила производство поездов в городе – но с гораздо меньшим количеством сотрудников, чем GE.

Сенатор от Пенсильвании Боб Кейси недавно объявил о выделении 48 миллионов долларов заводу Wabtec на разработку водородных батарей для железных дорог. Момент не был выбран случайно. Кейси ведет ожесточенную борьбу за переизбрание с республиканцем Дэйвом Маккормиком, и эта гонка может решить, какая из двух партий получит контроль над Сенатом.

Рабочий компании Wabtec Генри Миллер сказал, что ему нужны политики, которые «начнут помогать людям в нашем собственном городе».

«До определенной степени мне нравится Дональд Трамп, но... он даже не уходит, когда его пытаются выставить вон», – добавил он, имея в виду отказ Трампа признать свое поражение на выборах 2020 года.

Некоторые избиратели жаловались на то, что так и не получили почтовые бюллетени, и сотрудники избирательной комиссии сказали, что им придется голосовать лично, обвинив в этом поставщика.

Дэвид Рэдклифф, 72 года, сказал, что фиаско не повлияло на его уверенность в честности выборов.

«Но я больше никогда не буду голосовать по почте», – сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский