В Сербии тысячи людей вышли на протесты 6.11.2024, 1:37

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Сербы протестуют из-за трагедии в Нови-Саде.

Тысячи людей вышли на протесты в городе Нови-Сад в Сербии в связи с обрушением козырька на железнодорожной станции, в результате которого погибли 14 человек, сообщает портал Danas.

По данным портала, акции протеста начались в 18:00 (20:00 по Минску). Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также ареста всех лиц, которые, по их мнению, виновны в случившемся.

До конца недели акции протеста с такими же требованиями пройдут и в Белграде.

Речь идет об обрушении навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде утром 1 ноября. Погибли 14 человек, в том числе шестилетний ребенок, пострадали трое человек, они находятся в больнице.

Газета Blic писала, что обвалился старый навес вокзала, который давно не ремонтировался. Издание отметило, что упавшей конструкции было более 60 лет.

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