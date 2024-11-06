Раскол в войсках РФ: «кадыровцы» отказались сотрудничать с солдатами из КНДР 6.11.2024, 10:31

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Алаудинов заявил, что у северокорейцев «нет Бога».

В интервью российскому пропагандисту Соловьеву командир «Ахмата» Апти Алаудинов подчеркнул, что его подразделение отказывается хоть каким-то образом контактировать с солдатами из КНДР.

Главная и единственная причина кроется в том, что они все атеисты, безбожники, передает «Диалог.UA».

Со слов Апти Алаудинова, это неправильно, когда страну защищают безбожники.

При этом он не против других религий, которые исповедуют солдаты Путина: иудаизм, христианство и мусульманство.

Но он категорически против северокорейцев, так как у них нет Бога. Более того, командир «кадыровцев» пригрозил солдатам Кима расправой, если те скажут кривое слово в адрес пророка любой из религий.

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