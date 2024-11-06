Беспилотники атаковали Каспийскую флотилию в Дагестане

Беспилотники атаковали Каспийскую флотилию в Дагестане1
- 6.11.2024, 11:49
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Появились яркие кадры.
Сегодня, 6 ноября, рано утром беспилотники впервые долетели до Каспийска в надежде атаковать место базирования ВМФ РФ.
Информацию об атаке дронов подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов. При этом он заявил, что беспилотник был сбит в небе над Каспийском, сообщает «Диалог.UA».
Сам же глава Дагестана уверяет СМИ, что в небе над Каспийском был только один дрон, однако очевидцы сообщают об обратном.
Они говорят о минимум двух беспилотниках. Именно в Каспийске базируются части береговой охраны, включая и морпехов.
Известно, что Каспийская флотилия наносила удары по территории Украины, а 177-й полк морпехов принимал самое активное участие в боях на Херсонщине и Запорожье.
Российский паблик ASTRA пишет о том, что мониторинговая служба NASA не зафиксировала очагов возгорания в районе пункта базирования флотилии.
Предварительно, Каспийск атаковал дрон «А-22 Летучая лисица». Из-за атаки беспилотников на Каспийск аэропорт Махачкалы приостановил три рейса в Пермь и Москву.