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Беспилотники атаковали Каспийскую флотилию в Дагестане

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  • 6.11.2024, 11:49
  • 3,356
Беспилотники атаковали Каспийскую флотилию в Дагестане

Появились яркие кадры.

Сегодня, 6 ноября, рано утром беспилотники впервые долетели до Каспийска в надежде атаковать место базирования ВМФ РФ.

Информацию об атаке дронов подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов. При этом он заявил, что беспилотник был сбит в небе над Каспийском, сообщает «Диалог.UA».

Сам же глава Дагестана уверяет СМИ, что в небе над Каспийском был только один дрон, однако очевидцы сообщают об обратном.

Они говорят о минимум двух беспилотниках. Именно в Каспийске базируются части береговой охраны, включая и морпехов.

Известно, что Каспийская флотилия наносила удары по территории Украины, а 177-й полк морпехов принимал самое активное участие в боях на Херсонщине и Запорожье.

Российский паблик ASTRA пишет о том, что мониторинговая служба NASA не зафиксировала очагов возгорания в районе пункта базирования флотилии.

Предварительно, Каспийск атаковал дрон «А-22 Летучая лисица». Из-за атаки беспилотников на Каспийск аэропорт Махачкалы приостановил три рейса в Пермь и Москву.

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