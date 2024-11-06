ЦПД: Нанесен удар по важному порту в российском Каспийске

ЦПД: Нанесен удар по важному порту в российском Каспийске2
- 6.11.2024, 12:28
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Новые подробности атаки дронов.
6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
«В российском Каспийске был атакован порт», - рассказал он.
В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.
Что известно о порте в Каспийске
Каспийск - главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск.
Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.
В частности, в Каспийске расположены:
десантная площадка, на которой находятся корабли и катера на воздушной подушке, исключенные из состава флота (ранее входили в состав 242-го дивизиона десантных кораблей), применяемые для тренировок морской пехоты;
базы горюче-смазочных материалов;
арсенал береговых войск;
полигон.