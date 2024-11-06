закрыть
6 ноября 2024, среда, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦПД: Нанесен удар по важному порту в российском Каспийске

2
  • 6.11.2024, 12:28
  • 4,966
ЦПД: Нанесен удар по важному порту в российском Каспийске

Новые подробности атаки дронов.

6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«В российском Каспийске был атакован порт», - рассказал он.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

Что известно о порте в Каспийске

Каспийск - главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск.

Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

В частности, в Каспийске расположены:

десантная площадка, на которой находятся корабли и катера на воздушной подушке, исключенные из состава флота (ранее входили в состав 242-го дивизиона десантных кораблей), применяемые для тренировок морской пехоты;

базы горюче-смазочных материалов;

арсенал береговых войск;

полигон.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский