ЦПД: Нанесен удар по важному порту в российском Каспийске 2 6.11.2024, 12:28

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Новые подробности атаки дронов.

6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«В российском Каспийске был атакован порт», - рассказал он.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.

Что известно о порте в Каспийске

Каспийск - главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск.

Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.

В частности, в Каспийске расположены:

десантная площадка, на которой находятся корабли и катера на воздушной подушке, исключенные из состава флота (ранее входили в состав 242-го дивизиона десантных кораблей), применяемые для тренировок морской пехоты;

базы горюче-смазочных материалов;

арсенал береговых войск;

полигон.

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