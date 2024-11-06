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Названа причина смерти политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра

  • 6.11.2024, 13:10
  • 2,952
Названа причина смерти политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра
Дмитрий Шлетгауэр

Узника совести довели до самоубийства.

О смерти политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра стало известно на прошлой неделе. 22-летний парень отбывал срок в ИК-15, что в Могилеве. По какой причине умер Дмитрий, правозащитники не сообщали. Однако знакомый семьи Шлетгауэра рассказал «Зеркалу», какую причину медики указали в свидетельстве о смерти.

По словам знакомого семьи, который сейчас живет за границей, в свидетельстве о смерти политзаключенного указана причина — «механическая асфиксия». Очень часто такую запись делают при самоубийствах.

— Руководство колонии не сообщило родным Дмитрия, что именно случилось с ним, — утверждает он.

По его словам, родные политзаключенного общались с ним через письма. Жена Дмитрия посещала его в СИЗО до и после суда.

— Семья считает, что Дмитрий не собирался убивать себя. По словам родных, он был очень расстроен из-за того, что с ним случилось, но не настолько, чтобы быть готовым к добровольному уходу из жизни.

Еще в СИЗО он начал старательно готовиться к переводу в колонию — собирал сигареты, сахар, чай и кофе в расчете на то, что они пригодятся в лагере (так заключенные называют колонию), — говорит знакомый Шлетгауэров.

Собеседник также добавил, что еще в следственном изоляторе у Дмитрия появились некритические проблемы со здоровьем:

— Пока Дима был в СИЗО, у него родился сын, и он очень переживал, что это случилось в его отсутствие. Видимо, он сильно нервничал, из-за чего сильно полысел, у него появился варикоз. Но совершать суицид он не планировал. Наоборот, собирался писать прошение о помиловании и надеялся поскорее выйти на свободу, увидеть сына и жену.

По словам источника, Дмитрий говорил родным, что в следственном изоляторе к нему относились хорошо. Сокамерники и администрация проблем не создавали.

Из СИЗО в могилевскую ИК-15 мужчину перевели в первых числах октября 2024 года. Знакомый семьи утверждает, что Дмитрия сразу же отправили в штрафной изолятор. О причине такого наказания он не знает.

12 октября семья Шлетгауэра получила от администрации колонии сообщение о трагедии. В свидетельстве о смерти указана дата — 11 октября 2024 года.

Дмитрий Шлетгауэр — гражданин России. Информация о «тайном» суде над ним появилась в конце августа. Сообщалось, что мужчину признали виновным в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361−4 УК) и «шпионаже» (ст. 358 УК). Его приговорили к 12 годам колонии.

Это как минимум девятый политзаключенный, умерший в белорусских тюрьмах.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.

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