Названа причина смерти политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра
- 6.11.2024, 13:10
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Узника совести довели до самоубийства.
О смерти политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра стало известно на прошлой неделе. 22-летний парень отбывал срок в ИК-15, что в Могилеве. По какой причине умер Дмитрий, правозащитники не сообщали. Однако знакомый семьи Шлетгауэра рассказал «Зеркалу», какую причину медики указали в свидетельстве о смерти.
По словам знакомого семьи, который сейчас живет за границей, в свидетельстве о смерти политзаключенного указана причина — «механическая асфиксия». Очень часто такую запись делают при самоубийствах.
— Руководство колонии не сообщило родным Дмитрия, что именно случилось с ним, — утверждает он.
По его словам, родные политзаключенного общались с ним через письма. Жена Дмитрия посещала его в СИЗО до и после суда.
— Семья считает, что Дмитрий не собирался убивать себя. По словам родных, он был очень расстроен из-за того, что с ним случилось, но не настолько, чтобы быть готовым к добровольному уходу из жизни.
Еще в СИЗО он начал старательно готовиться к переводу в колонию — собирал сигареты, сахар, чай и кофе в расчете на то, что они пригодятся в лагере (так заключенные называют колонию), — говорит знакомый Шлетгауэров.
Собеседник также добавил, что еще в следственном изоляторе у Дмитрия появились некритические проблемы со здоровьем:
— Пока Дима был в СИЗО, у него родился сын, и он очень переживал, что это случилось в его отсутствие. Видимо, он сильно нервничал, из-за чего сильно полысел, у него появился варикоз. Но совершать суицид он не планировал. Наоборот, собирался писать прошение о помиловании и надеялся поскорее выйти на свободу, увидеть сына и жену.
По словам источника, Дмитрий говорил родным, что в следственном изоляторе к нему относились хорошо. Сокамерники и администрация проблем не создавали.
Из СИЗО в могилевскую ИК-15 мужчину перевели в первых числах октября 2024 года. Знакомый семьи утверждает, что Дмитрия сразу же отправили в штрафной изолятор. О причине такого наказания он не знает.
12 октября семья Шлетгауэра получила от администрации колонии сообщение о трагедии. В свидетельстве о смерти указана дата — 11 октября 2024 года.
Дмитрий Шлетгауэр — гражданин России. Информация о «тайном» суде над ним появилась в конце августа. Сообщалось, что мужчину признали виновным в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361−4 УК) и «шпионаже» (ст. 358 УК). Его приговорили к 12 годам колонии.
Это как минимум девятый политзаключенный, умерший в белорусских тюрьмах.
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