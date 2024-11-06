CNN: Трамп преодолел необходимый рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков 2 6.11.2024, 13:53

Победа на президентских выборах в США подтвердилась.

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Победу республиканца подтвердил и ключевой телеканал CNN.

Согласно информации CNN, Трамп получил 276 голосов коллегии выборщиков и преодолел необходимый рубеж в 270 голосов.

Это означает, что Дональд Трамп стал 47-м президентом США.

По подсчетам BBC, Reuters, CNN и The New York Times, он уже получил от 276 до 279 голосов, у его соперницы до Демократической партии Камалы Харрис — от 219 до 224 голосов.

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