закрыть
6 ноября 2024, среда, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Трамп преодолел необходимый рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков

2
  • 6.11.2024, 13:53
CNN: Трамп преодолел необходимый рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков

Победа на президентских выборах в США подтвердилась.

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Победу республиканца подтвердил и ключевой телеканал CNN.

Согласно информации CNN, Трамп получил 276 голосов коллегии выборщиков и преодолел необходимый рубеж в 270 голосов.

Это означает, что Дональд Трамп стал 47-м президентом США.

По подсчетам BBC, Reuters, CNN и The New York Times, он уже получил от 276 до 279 голосов, у его соперницы до Демократической партии Камалы Харрис — от 219 до 224 голосов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский