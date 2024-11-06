CNN: Трамп преодолел необходимый рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков

CNN: Трамп преодолел необходимый рубеж в 270 голосов коллегии выборщиков2
- 6.11.2024, 13:53
Победа на президентских выборах в США подтвердилась.
Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Победу республиканца подтвердил и ключевой телеканал CNN.
Согласно информации CNN, Трамп получил 276 голосов коллегии выборщиков и преодолел необходимый рубеж в 270 голосов.
Это означает, что Дональд Трамп стал 47-м президентом США.
По подсчетам BBC, Reuters, CNN и The New York Times, он уже получил от 276 до 279 голосов, у его соперницы до Демократической партии Камалы Харрис — от 219 до 224 голосов.