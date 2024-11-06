Российские моряки в порту Каспийска бегут в укрытие и восторженно наблюдают за атакой БПЛА

Российские моряки в порту Каспийска бегут в укрытие и восторженно наблюдают за атакой БПЛА5
- 6.11.2024, 15:00
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Дерзкая атака украинцев.
6 ноября российский город Каспийск атаковали дроны. Под удар попал местный порт.
РосСМИ публикуют видео момента удара ВСУ по месту базирования кораблей ВМФ.
Каспийск — главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. Расположен в Дагестане в 15 км от Махачкалы, в городе Каспийск.
Здесь, по данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.