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ГУР: В Каспийске поражены два российских корабля — «Татарстан» и «Дагестан»

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  • 6.11.2024, 14:25
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ГУР: В Каспийске поражены два российских корабля — «Татарстан» и «Дагестан»

Стали известны последствия атаки на главную базу Каспийской флотилии РФ.

Украинские беспилотники поразили минимум два корабля Каспийской флотилии РФ, пролетев более 1500 км.

Порт в дагестанском Каспийске впервые атаковали дроны ГУР МО.

Там базируется главная база Каспийской флотилии флота РФ.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в украинской разведке.

По его информации, в результате удара были повреждены как минимум два российских корабля. Это «Татарстан» и «Дагестан».

Очень вероятно, что повреждения могли получить и другие борты, которые наносили ракетные удары по Украине.

Во время атаки была остановлена работа аэропорта Махачкалы, там были отменены несколько рейсов.

Гарнизон в Каспийске насчитывает около 1500 человек, а базирующийся там 177-й полк морской пехоты оккупантов участвовал в боевых действиях на Херсонщине и Запорожье.

Отмечается, что украинские дроны впервые поразили цель находящуюся в 1500 км от границ Украины.

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