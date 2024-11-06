ГУР: В Каспийске поражены два российских корабля — «Татарстан» и «Дагестан»3
- 6.11.2024, 14:25
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Стали известны последствия атаки на главную базу Каспийской флотилии РФ.
Украинские беспилотники поразили минимум два корабля Каспийской флотилии РФ, пролетев более 1500 км.
Порт в дагестанском Каспийске впервые атаковали дроны ГУР МО.
Там базируется главная база Каспийской флотилии флота РФ.
Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в украинской разведке.
По его информации, в результате удара были повреждены как минимум два российских корабля. Это «Татарстан» и «Дагестан».
Очень вероятно, что повреждения могли получить и другие борты, которые наносили ракетные удары по Украине.
Во время атаки была остановлена работа аэропорта Махачкалы, там были отменены несколько рейсов.
Гарнизон в Каспийске насчитывает около 1500 человек, а базирующийся там 177-й полк морской пехоты оккупантов участвовал в боевых действиях на Херсонщине и Запорожье.
Отмечается, что украинские дроны впервые поразили цель находящуюся в 1500 км от границ Украины.