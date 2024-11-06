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Шольц отправил в отставку министра финансов Германии Линднера

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  • 6.11.2024, 23:38
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Шольц отправил в отставку министра финансов Германии Линднера
Кристиан Линднер

Канцлер ФРГ несколько недель спорил с ним о будущей экономической политике правительства.

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера после нескольких недель споров о будущей экономической политике правительства, сообщили Reuters два источника.

Газета Bild ранее писала, что господин Линднер, лидер Свободной демократической партии (СвДП), предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, однако господин Шольц отклонил это предложение.

На минувшей неделе Олаф Шольц провел антикризисные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем на фоне разногласий в правящей коалиции «Светофор», которую составляют СДПГ, «Зелёные» и СвДП. Представители трех партий не пришли к согласию относительно того, как устранить в бюджете дефицит финансирования в размере почти €10 млрд.

Тогда Bild писала, что руководство СДПГ выступило против плана восстановления экономики, предложенного 1 ноября Линднером. До этого инвестиционный план выдвинул глава Минэкономики Германии Роберт Хабек («Зелёные»), но глава немецкого Минфина посчитал это предложение «признаком концептуальной беспомощности». В материале Bild было отмечено, что разногласия внутри правящей коалиции усиливаются.

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