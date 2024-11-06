Байден поздравил Трампа с победой
- 6.11.2024, 23:54
Он также пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.
Уходящий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах, сообщило агентство Associated Press.
Байден также пригласил Трампа в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти. Кроме того, он позвонил и проигравшей Камале Харрис, чтобы похвалить ее за проведенную кампанию.
В Белом доме отметили, что действующий президент собирается в четверг обратиться к нации.