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Байден поздравил Трампа с победой

  • 6.11.2024, 23:54
Байден поздравил Трампа с победой
Джо Байден

Он также пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

Уходящий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах, сообщило агентство Associated Press.

Байден также пригласил Трампа в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти. Кроме того, он позвонил и проигравшей Камале Харрис, чтобы похвалить ее за проведенную кампанию.

В Белом доме отметили, что действующий президент собирается в четверг обратиться к нации.

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