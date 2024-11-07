Honor представила свой самый прочный смартфон X9c 7.11.2024, 4:49

Он выдерживает падение с высоты 2 м.

Компания Honor анонсировала смартфон X9c, главной особенностью которого является повышенная прочность. В компании утверждают, что X9c является самым прочным смартфоном от Honor на настоящий момент. Он выдерживает падение с высоты 2 м, а также обладает устойчивостью к механическим повреждениям, может работать при температурах от -30°C до 55°C и оснащен защитой от влаги и пыли. В компании устройство при тестировании терли мочалкой из стальной проволоки.

Смартфон снабжен процессором Snapdragon 6 Gen 1, у него изогнутый OLED-дисплей 6,78 дюйма с разрешением 1224х2700. Пиковая яркость экрана — 4000 кд/м2, емкость аккумулятора — 6600 мА•ч, этого хватит на 26 часов воспроизведения онлайн-видео. Оперативная память — от 8 ГБ до 12 ГБ в зависимости от комплектации, объем накопителя — от 256 ГБ до 512 ГБ.

X9c обладает основной камерой на 108 МП с объективом с оптической стабилизацией изображения, трехкратным зумом и поддержкой записи видео в 4К; фронтальная камера — на 5 МП.

Устройство поступит в продажу по цене от $345 до $390 в трех вариантах цвета — фиолетовом, голубом и черном.

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