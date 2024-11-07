Победа Трампа принесла Маску $15 млрд 7.11.2024, 5:23

Акции Tesla выросли.

После того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, акции Tesla выросли на 12%, а состояние Илона Маска увеличилось на 15 миллиардов долларов, что позволило ему сохранить статус самого богатого человека в мире. Об этом сообщает Forbes.

Утром акции Tesla выросли до более чем 280 долларов, что может стать новым рекордом для акций компании, затмив предыдущий максимум в 273,54 доллара 27 октября.

Сейчас Маск владеет около 13% акций Tesla, поэтому, по оценкам Forbes, после роста акций состояние миллиардера выросло на 15 миллиардов долларов.

Маск был одним из самых известных поклонников Трампа во время его предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla вложил не менее 118 млн дол. в America PAC.

Во время своей победной речи Трамп хвалил исполнительного директора Tesla как «супергения» после того, как Маск провел несколько недель агитации за Трампа по всей Пенсильвании.

Также ранее Трамп заявил, что является большим поклонником электромобилей, хотя незадолго до этого уверял, что «не стоит беспокоиться о электромобилях».

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