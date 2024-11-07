закрыть
7 ноября 2024, четверг, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Победа Трампа принесла Маску $15 млрд

  • 7.11.2024, 5:23
Победа Трампа принесла Маску $15 млрд

Акции Tesla выросли.

После того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, акции Tesla выросли на 12%, а состояние Илона Маска увеличилось на 15 миллиардов долларов, что позволило ему сохранить статус самого богатого человека в мире. Об этом сообщает Forbes.

Утром акции Tesla выросли до более чем 280 долларов, что может стать новым рекордом для акций компании, затмив предыдущий максимум в 273,54 доллара 27 октября.

Сейчас Маск владеет около 13% акций Tesla, поэтому, по оценкам Forbes, после роста акций состояние миллиардера выросло на 15 миллиардов долларов.

Маск был одним из самых известных поклонников Трампа во время его предвыборной кампании. Генеральный директор Tesla вложил не менее 118 млн дол. в America PAC.

Во время своей победной речи Трамп хвалил исполнительного директора Tesla как «супергения» после того, как Маск провел несколько недель агитации за Трампа по всей Пенсильвании.

Также ранее Трамп заявил, что является большим поклонником электромобилей, хотя незадолго до этого уверял, что «не стоит беспокоиться о электромобилях».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский