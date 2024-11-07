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Forbes: Украинский дрон преодолел 700 миль и одним ударом взорвал три военных корабля РФ

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  • 7.11.2024, 8:43
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Forbes: Украинский дрон преодолел 700 миль и одним ударом взорвал три военных корабля РФ

Каспийский флот атаковал модифицированный дрон-самолет А-22.

Роботизированный дрон-самолет с дистанционным управлением, заряженный взрывчаткой, пролетел 700 миль (1126 км) до стоянки российского Каспийского флота в Дагестане, где поразил сразу три корабля. Об этом пишет Forbes.

Этот дрон-самолет врезался в скопление военных кораблей, пришвартованных рядом у пирса.

Как сообщил бывший советник министра МВД Украины Антон Геращенко, взрывом были повреждены три корабля, в том числе два фрегата типа «Гепард» — крупнейшие корабли флота, — а также меньший корвет «Буян». Поврежденные суда могут составлять почти треть численности Каспийского флота.

Беспилотник А-22, которым был нанесен удар, разрабатывался, чтобы ответить на удары России по украинским городам и базам, в частности, с помощью ряда беспилотников местного производства и ракет класса «земля-воздух», настроенных для наземных ударов.

«Гудение А-22 над якорной стоянкой Каспийского флота подчеркивает, насколько быстро Украина продвинулась к расширению своего портфолио оружия глубокого поражения местного производства», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в феврале 2022 года Украина не имела ни одного оперативного оружия глубокого поражения, а сейчас их уже несколько видов.

Авторы материала также упомянули, что недавно Украина завершила разработку «ракетного беспилотника» с турбореактивным двигателем «Паляница» — гибридной крылатой ракеты с радиусом действия до 400 миль.

«Это не так далеко, как летает дрон А-22. Но там, где беспилотники для спортивных самолетов изготавливаются вручную в небольших количествах на основе имеющихся планеров, «Паляница» может массово производиться с нуля украинской индустрией беспилотников, которая развивается», — говорится в материале.

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