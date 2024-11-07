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«Шахеды» массированно атаковали Киев: в городе много разрушений

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  • 7.11.2024, 9:05
  • 5,794
«Шахеды» массированно атаковали Киев: в городе много разрушений

Вспыхнули пожары, повреждены дома в пяти районах.

В Киеве в результате дроновой атаки этой ночью фиксируют падение обломков вражеских воздушных целей в нескольких районах, в том числе на Печерске. Это привело к пожару в жилых домах и частичному разрушению конструкций, есть пострадавший, пишет РБК-Украина.

По последним данным властей Киева, падение фрагментов российских дронов в городе произошло в пяти районах: Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском и Подольском.

На сейчас известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

В целом в Киеве в результате российской дроновой атаки были повреждены дома в 5 районах.

Голосеевский район

О падении обломков БпЛА российских оккупантов в этом районе стало известно еще около двух часов ночи.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за этого ударной волной были повреждены окна в нескольких квартирах жилого дома. Кроме того, загорелись гаражи, а также произошел пожар на соседней станции техобслуживания (СТО).

Пожар на общей площади 200 «квадратов» был ликвидирован.

А по словам начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, было «существенное повреждение квартиры в жилом доме».

Уже позже в КГВА сообщили, что на Голосеевке было повреждение квартиры в жилом доме - без пожара. Кроме того, один человек обратился за медицинской помощью.

Печерский район

Около половины пятого утра стало известно, что в Печерском районе из-за падения фрагментов БПЛА россиян пылают верхние этажи многоэтажки. Была начата эвакуация жителей, где произошел пожар в результате вражеской атаки БПЛА.

По данным ГСЧС, пожар произошел на 33-м этаже жилого дома, в результате чего было частичное разрушение строительных конструкций 34 (технического) этажа.

По последним данным, пожар площадью в 50 «квадратов» уже ликвидировали.

Кроме того, в ГСЧС показали фото последствий на Печерске.

Соломенский район

Здесь, как сообщили в КГВА, обломки «Шахедов» упали на территорию промышленного предприятия. В мэрии уточнили, что обломки БПЛА упали во двор частного дома - произошло возгорание на открытой территории.

Однако позже стало известно, что в Соломенском районе произошло падение на территории частного медицинского центра. Там произошел пожар и происходит эвакуация

По словам Кличко, госпитализирован один пострадавший с территории предприятия.

По обновленным данным ГСЧС, пожар произошел в складском здании на площади 600 кв. м, с распространением на кровлю на площади 50 «квадратов». До сих пор продолжается локализация огненной ЧС.

Кроме того, на Соломенке по другому адресу было возгорание автомобиля и 1-этажное вспомогательное сооружение - пожар ликвидирован.

Что касается медцентра, то возгорание было на 1 этаже в 3-этажном здании (на площади 20 «квадратов»), и пожар уже был ликвидирован.

Оболонский район

На столичной Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков российских БПЛА произошел пожар на верхнем этаже бизнес-центра.

Пострадавших не было.

Подольский район

Как рассказали представители столичных властей, в этом районе было возгорание в двухэтажном частном доме.

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