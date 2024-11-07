Германию ждут досрочные выборы в парламент

Германию ждут досрочные выборы в парламент6
- 7.11.2024, 9:59
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Правящая коалиция распалась.
Канцлер (глава правительства) Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера — таким образом правящая коалиция правительства развалилась. Похоже, в ближайшее время страну будут ждать досрочные выборы, сообщает Euronews.
Шольц представляет Социал-демократическую рабочую партию (СдП), а Линднер — член Свободной демократической партии (СвДП). Обе партии участвуют в коалиции из трех, которые формируют правящую «коалицию светофора». Помимо перечисленных, туда входит также партия Зеленых. Их члены собирались вечером 6 ноября в Берлине.
Комментируя причины увольнения Линднера, Шольц отметил, что тот «слишком много раз подрывал доверие» и оттого «больше нет оснований для дальнейшего сотрудничества». Также канцлер считает, что министр финансов был «больше озабочен выживанием собственной партии».
В ответ на увольнение Линднера «свободные демократы» отозвали из правительства всех своих министров. Так всего за вечер перед Германией встала перспектива досрочных выборов.
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в «преднамеренном распаде коалиции», а его партнеров по коалиции — в том, что они «даже не приняли» предложения свободных демократов по восстановлению экономики «в качестве основы для обсуждения».
Отмечается, что такого исхода встречи можно было ожидать. В последнее время в коалиции было немало разногласий. В частности, правительство столкнулось с серьезными трудностями при формировании бюджета на 2025 год, а также не было удовлетворено показателями немецкой экономики.
Парламентские выборы могут пройти в следующем году, не позднее конца марта.