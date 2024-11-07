В Беларуси наступили длинные выходные 1 7.11.2024, 10:31

Годовщину Октябрьской революции продолжают делать праздничным днем.

В Беларуси сегодня наступили длинные выходные. Это регламентирует соответствующее постановление совмина (№814 от 23 ноября 2023-го), опубликованное Национальный правовым интернет-порталом.

Это связано с тем, что День октябрьской революции, который отмечается 7 ноября, в этом году выпадает на четверг и будет праздничным нерабочим днем.

А затем рабочую пятницу, 8 ноября, в Беларуси перенесут на субботу, 16 ноября. За счет чего у белорусов получатся длинные выходные: с 7 по 10 ноября включительно.

Всего же в ноябре у белорусов будет 10 выходных дней с учетом переноса одного рабочего дня на субботу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com