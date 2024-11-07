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В Беларуси наступили длинные выходные

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  • 7.11.2024, 10:31
В Беларуси наступили длинные выходные

Годовщину Октябрьской революции продолжают делать праздничным днем.

В Беларуси сегодня наступили длинные выходные. Это регламентирует соответствующее постановление совмина (№814 от 23 ноября 2023-го), опубликованное Национальный правовым интернет-порталом.

Это связано с тем, что День октябрьской революции, который отмечается 7 ноября, в этом году выпадает на четверг и будет праздничным нерабочим днем.

А затем рабочую пятницу, 8 ноября, в Беларуси перенесут на субботу, 16 ноября. За счет чего у белорусов получатся длинные выходные: с 7 по 10 ноября включительно.

Всего же в ноябре у белорусов будет 10 выходных дней с учетом переноса одного рабочего дня на субботу.

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