Смена лечащего врача2
- Александр Невзоров
- 7.11.2024, 11:25
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Процедуры для России могут стать еще болезненнее.
Россия радуется Трампу, как психушечная палата - смене лечащего врача.
Больные на радостях едят пижамы и творят салюты, расплескивая горшки в потолок.
Ликование русских - загадка.
Да, любителя ЭСТ (электросудорожной терапии) сменил адепт лоботомии.
А пациенты счастливы: трещат о том, как приятно расчленение лобных долей прямо в черепе.
В реальности же для русского кайфа оснований никаких нет. Иммобилизацию и уколы никто не отменит. А вот процедуры могут стать болезненнее.
Россия, как была, так и останется тяжелой мировой болезнью.
С ней будут бороться, но хитрее и коварнее, чем это делала бы романтичная доктор Харрис.
Александр Невзоров, «Телеграм»