Смена лечащего врача 2 Александр Невзоров

7.11.2024, 11:25

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Александр Невзоров

Процедуры для России могут стать еще болезненнее.

Россия радуется Трампу, как психушечная палата - смене лечащего врача.

Больные на радостях едят пижамы и творят салюты, расплескивая горшки в потолок.

Ликование русских - загадка.

Да, любителя ЭСТ (электросудорожной терапии) сменил адепт лоботомии.

А пациенты счастливы: трещат о том, как приятно расчленение лобных долей прямо в черепе.

В реальности же для русского кайфа оснований никаких нет. Иммобилизацию и уколы никто не отменит. А вот процедуры могут стать болезненнее.

Россия, как была, так и останется тяжелой мировой болезнью.

С ней будут бороться, но хитрее и коварнее, чем это делала бы романтичная доктор Харрис.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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