В Швейцарии провели рекордные испытания вакуумного поезда Hyperloop 1 7.11.2024, 12:04

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В реальности он способен развить скорость до 500 км/ч.

В последние годы Hyperloop, проект вакуумного поезда, предложенный Илоном Маском, казался очередной фантастической мечтой, которой не суждено сбыться. Все, кто решил попробовать, один за другим отказались от этой идеи или переключились на что-то более практичное. Однако в Швейцарии продолжают верить в эту транспортную технологию, а также строить и тестировать модели капсул, правда, в масштабе 1:12. Испытания под давлением показали, что команда инженеров добилась лучших результатов, чем кто-либо из конкурентов.

В 2013 году Маск опубликовал техническую документацию на разработку аэродинамических алюминиевых капсул для пассажиров или грузов, которые снуют по почти безвоздушным трубам со скоростью 1200 км/ч. Эти трубы протянуты между крупными городами и установлены над землей на специальных опорах. Маск, известный ненавистник пробок, называл такой вид транспорта «пятым» и заявил, что он изменит нашу жизнь.

Несколько крупных компаний привлекли капитал и попытались воплотить замысел Маска, но реальных успехов пока не достиг никто. Около года назад закрылся Virgin Hyperloop — единственный, который показательно катал двух своих сотрудников в прототипе Hyperloop. Результаты остальных были еще менее впечатляющими.

Тем не менее, проект LIMITLESS остается верен идее скоростного перемещения. Его учредители — Федеральная политехническая школа Лозанны, Инженерно-экономическая школа Во и компания Swisspod Technologies — желают создать устойчивую и эффективную транспортную систему и уже достигли кое-каких успехов, сообщает New Atlas.

Консорциум построил и испытал в действии уменьшенную копию вакуумной транспортной системы, состоящей из трубы диаметром 40 см, образующей замкнутый круг. Диаметр кольцевой трассы — 125,6 м. Это в 12 раз меньше предполагаемых размеров настоящей «гиперпетли».

Всего команда провела 82 испытания под давлением 50 мбар. За самый длинный прогон миниатюрный поезд проехал 11,8 км, а самая высокая скорость составила 40,7 км/ч. Это позволяет признать проект LIMITLESS самым успешным: если бы дело происходило в масштабе 1:1, то дистанция равнялась бы 141,6 км, а скорость — 488,2 км/ч.

Безусловно, проект еще очень далек от практической реализации, но усилия инженеров LIMITLESS говорят о том, что идея вакуумного сверхскоростного поезда еще жива.

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