Россия выпрашивает у Зимбабве строителей 5 7.11.2024, 13:13

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Из-за дефицита рабочих рук.

Россия на фоне дефицита рабочих рук попросила у Зимбабве предоставить рабочую силу, главным образом для строительного сектора, пишет The Herald. По данным издания, этот вопрос обсуждался на встрече министра национального жилищного строительства и социальных услуг республики Соды Зему с замминистра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным, которая состоялась на международном форуме в Каире.

В обмен на отправку рабочих Россия предложила поделиться с Зимбабве опытом строительства социального жилья. Зему заявил, что африканская страна заинтересована в этом, и пригласил российскую делегацию в Зимбабве, чтобы предметно обсудить сотрудничество в предоставлении рабочей силы.

Российские компании начали массово искать работников в странах Африки на фоне растущего дефицита кадров. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, в первой половине 2024 года число вакансий в Кении выросло в 39 раз (до 6,4 тыс.), в Зимбабве — в 15 раз (до 165), в Камеруне — в десять раз (до 130), а в Замбии — в восемь раз (до 224). Также компании искали рабочие руки в Сьерра-Леоне, Габоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Число африканских мигрантов в России растет с каждым годом, констатировал эксперт Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. «Африканские трудовые мигранты занимают абсолютно разные ниши на рынке труда: некоторые действительно заняты в достаточно низкоквалифицированных профессиях, например в строительстве, работают на складах, в сельском хозяйстве, другие же занимают высокие руководящие посты в крупных российских компаниях», — говорил он.

Между тем дефицит рабочей силы на рынке труда обостряется из-за развернутой российскими властями кампании против мигрантов, подчеркнули в Центробанке. Ужесточение миграционной политики началось после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. Силовики задержали исполнителей теракта, которые оказались гражданами Таджикистана. За этим последовали антимигрантские рейды в 68 регионах, запрет на их работы в отдельных сферах более чем в 20 регионах, а также ряд ужесточающих миграционное законодательство законопроектов. В сентябре МВД сообщило об отъезде из России более 2 млн мигрантов.

«Приток трудовых мигрантов в Россию сокращается, что во многом обусловлено снижением курса рубля, ужесточением миграционного законодательства, а также формированием альтернативных миграционных векторов и сменой приоритетов экономической политики в странах Центральной Азии», — отмечал ведущий сотрудник Института экономики РАН Артем Пылин.

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