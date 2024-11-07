Курс биткоина в третий раз за ноябрь обновил максимум
- 7.11.2024, 14:07
Цена первой криптовалюты выросла на 10% за двое суток.
В ночь на 7 ноября курс биткоина (BTC) достиг отметки $76 400 на криптобирже Binance. Цена первой криптовалюты достигла нового исторического максимума — на $1 тыс. выше, чем пик, взятый утром 6 ноября ($75 407).
Курс биткоина начал расти 5 ноября, в день президентских выборов в США, стартовав примерно с $68 тыс. За прошедшие двое суток BTC обновил исторический максимум уже три раза и подорожал на 10%. К 11:00 по Минску 7 ноября BTC скорректировался и торгуется около $74,8 тыс.
Оптимизм участникам рынка внушила победа на американских выборах Дональда Трампа. Ожидается, что его администрация попытается установить четкую и дружелюбную политику в отношении криптовалют.