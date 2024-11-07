Камала Харрис: Я принимаю результаты выборов, но не сдаюсь 3 7.11.2024, 14:20

1,210

Кандидат от Демократической партии выступила с публичной речью.

Кандидат от Демократической партии, вице-президент США, Камала Харрис выступила с первой публичной речью после поражения на выборах, передает «Голос Америки».

Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на лужайке перед главным корпусом ее alma-mater, Университета Говарда в Вашингтоне, она заявила, что «мы должны принять» результаты выборов, и что администрация Байдена готова помогать избранному президенту Дональду Трампу и его команде в переходный период и обеспечит «мирную передачу власти».

«Принцип американской демократии заключается в том, что когда мы проигрываем выборы, мы принимаем результаты. Этот принцип, как и любой другой, отличает демократию от монархии или тирании, и любой, кто ищет общественного доверия, должен его чтить», - подчеркнула она.

Вице-президент Камала Харрис сказала, что ее сердце «полно решимости», несмотря на поражение.

«Мое сердце сегодня полно – полно благодарности за доверие, которое вы мне оказали, полно любви к нашей стране и полно решимости».

«Исход этих выборов – это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали. Но... свет обещания Америки всегда будет гореть ярко до тех пор, пока мы не сдаемся», — сказала Харрис.

Камала Харрис отметила, что она гордится участием в предвыборной гонке:

«Объединяя людей из разных слоев общества и разного происхождения любовью к стране с энтузиазмом и радостью в нашей борьбе за будущее Америки, мы сделали это, зная, что у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет... В то же время, в нашей стране мы обязаны быть верными не президенту или партии, а Конституции Соединенных Штатов. И верными нашей совести и Богу».

Харриса рассказала, что эта предвыборная кампания была борьбой за идеалы, лежащие в основе США.

«За свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей - идеалы, которые наилучшим образом отражают Америку. Я никогда не откажусь от борьбы за будущее, в котором американцы смогут следовать своим мечтам, амбициям и стремлениям, где женщины Америки будут иметь свободу принимать решения о себе, защищать наши школы и наши улицы от насилия с применением огнестрельного оружия. И Америка, мы никогда не откажемся от борьбы за нашу демократию, за верховенство закона, за равное правосудие и за священную идею о том, что каждый из нас, независимо от того, кто он — имеет основные права и свободы, которые необходимо уважать и поддерживать».

Она обратилась к молодым людям, утешая тех, кто расстроился из-за ее поражения:

«Нормально чувствовать себя грустным и разочарованным, но, пожалуйста, знайте, что все будет хорошо. В ходе кампании я часто говорила, что когда мы сражаемся, мы побеждаем. Но вот в чем дело, иногда борьба занимает некоторое время. Это не значит, что мы не победим. Главное — никогда не сдаваться. Никогда не прекращайте пытаться сделать мир лучше. У вас есть сила, не отчаивайтесь. Сейчас не время опускать руки. Сейчас время засучить рукава».

Камала Харрис поблагодарила свой предвыборный штаб, номинированного кандидата в вице-президенты Тима Уолца и действующего президента США Джо Байдена за помощь и поддержку в кампании и заверила, что будет бороться за демократию и ценности американской демократии и далее, на площадях и в судах, везде, где позволяет закон.

Ранее в среду Камала Харрис позвонила Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии, и поздравила его с победой.

Предвыборный штаб Трампа обнародовал заявление в этой связи.

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис сегодня утром побеседовали по телефону, и она поздравила его с исторической победой. Президент Трамп высоко оценил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера признали важность единения в стране», – говорится в документе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com