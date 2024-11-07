Кот из Польши назван самым красивым в мире

Кот из Польши назван самым красивым в мире13
- 7.11.2024, 15:01
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Питомец обошел свыше 1,5 тыс. конкурентов.
Кот породы русская голубая из Польши был признан самым красивым в мире на международной выставке кошек FIFe World Show, которая прошла в Норвегии. Кота зовут Бакарди, он родом из Гданьска. Об этом сообщает Dziennik Bałtycki.
Бакарди родился в питомнике русских голубых кошек Et Cetera Blue Pl. Заводчица по имени Йоанна Ковальчик рассказала, что с нетерпением ждала помета, в котором родился Бакарди. Она тщательно подбирала родителей: мама кота живет в том же питомнике, а отец прибыл из другого. Бакарди был четвертым, последним, самым большим котенком в помете.
Заводчица рассказала, что Бакарди идеально соответствует всем параметрам своей породы, однако у него есть особенность — особый блеск в глазах, который и покорил сердца жюри. Кот умело использует свое обаяние, чтобы выпросить еду.
«Я всегда знала, что Бакарди — самый красивый кот в мире. Я говорю ему это каждый день», — сказала заводчица.
По ее словам, Бакарди каждое утро выглядывает из окна, чтобы проверить, какая будет погода и сколько птиц в саду. Кот успешно защищает дом от назойливых мух или пауков.
В рамках международной выставки кошек Бакарди обошел более 1,5 тыс. конкурентов, каждый из которых претендовал на звание самой красивой кошки в мире.
«Я безмерно люблю его, он самый замечательный кот в мире, подтверждение у меня уже есть даже на бумаге», — сказала Ковальчик.
Русская голубая считается одной из самых востребованных пород. Ее визитная карточка — густая плюшевая шерсть. Плотные короткие ворсинки имеют ровный пепельно-голубой оттенок, а наиболее длинные остевые волоски словно покрыты серебром, что придает шерсти благородный матовый блеск. Еще один притягивающий внимание аспект внешности русской голубой ― большие глаза насыщенного зеленого оттенка. Как и все котята, представители этой породы рождаются с голубыми глазами.
Кошки этой породы спокойные и независимые. Они дружелюбны с домочадцами и прекрасно находят с ними общий язык. Трудности могут возникнуть, если дома маленькие дети — скорее всего, русская голубая спрячется от ребенка и не будет проявлять излишнее любопытство.