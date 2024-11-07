Ученые назвали самых ленивых в мире насекомых 3 7.11.2024, 15:37

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Они просто лежат на листьях.

Британские ученые из Университета Халла обнаружили самых ленивых насекомых в мире. Ими оказались крошечные дунатотрипсы (Dunatothrips aneurae), обитающие в Австралии.

По данным издания Journal of Animal Ecology (JAE), дунатотрипсы живут на листьях акаций в гнездах и собственной паутины. Они не причиняют вреда растениям и почти не имеют естественных врагов. Средний размер особи дунатотрипса не превышает трех миллиметров.

Насекомые привлекли внимание исследователей из-за своей невероятной пассивности. Оказалось, что в колониях этих существ часть группы не выполняет никаких задач, предпочитая просто лежать на листьях.

Эксперименты показали, что бездеятельные особи не чинили поврежденные гнезда, почти не производили яиц и вообще не интересуются размножением. Всю работу выполняли активные дунатотрипсы.

Загадка: почему соседи по гнезду не выгоняют лентяев из своего общества. Однако Dunatothrips aneurae в целом не проявляют агрессии к кому бы то ни было, включая своих более агрессивных и опасных сородичей Akainothrips.

Вероятно, что ленивые особи могут каким-то образом приносить пользу колонии. Например, повышая влажность в гнезде за счет дыхания, или выполнять другие не очевидные на первый взгляд задачи.

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