Для владельцев автомобилей хотят ввести еще одно новшество 7.11.2024, 16:21

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Что на этот раз.

Для владельцев транспорта в 2025 году намерены ввести сразу несколько налоговых изменений. Среди них — повысить ставки транспортного налога для населения, ввести новые категории льготников по нему и новшества по автомобилям повышенной комфортности. Все это предусмотрено законопроектом с правками в Налоговый кодекс. Однако на этом потенциальные новшества для владельцев транспорта не заканчиваются. «Зеркало» рассказывает про еще одно возможное изменение.

В Налоговом кодексе хотят расширить список случаев, когда не начисляется налог за транспорт. Сейчас это касается ситуаций, когда автомобиль сняли с учета в ГАИ.

В 2025 году этот перечень хотят расширить. Так, могут появиться новые причины для того, чтобы не платить налог, если транспорт:

обратили в доход государства по решению компетентного госоргана (и этот вердикт вступил в силу);

прекратил существовать (к примеру, был уничтожен или со временем пришел в такое состояние, при котором его нельзя использовать).

То, что транспорт перестал существовать, надо подтвердить налоговикам — предоставить документы. Причем сделать это можно в любой налоговой инспекции, не обязательно по месту жительства. Если пояснения примут, то сбор перестанут начислять со следующего месяца по отношению к тому, в котором транспортное средство прекратило существовать.

Напомним, по транспортному налогу есть льготы для некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов ВОВ, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

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