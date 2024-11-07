Президент Германии готов назначить досрочные выборы после развала коалиции 3 7.11.2024, 17:16

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Но для этого есть условие.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов назначить досрочные парламентские выборы. Но для этого есть условие.

Заявление Штайнмайера приводит DW.

По словам президента, он готов распустить немецкий парламент, после чего должны начаться досрочные выборы.

«Наша страна нуждается в стабильном большинстве и правительстве, способном действовать. Это будет моим критерием», - отметил глава немецкого государства.

Он уточнил, что распад «светофорной» коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (партия Шольца), партия «зеленых» и Свободная демократическая партия, это политический кризис, «который необходимо оставить позади».

«Сейчас не время для тактики и уловок, а время для ума и ответственности», - добавил он.

Важно отметить, что, согласно немецкому законодательству, досрочные выборы возможны только в двух случаях. И единственный возможный в данной ситуации — это решение парламента не дать вотум доверия правительству.

В таком случае Штайнмайер сможет распустить парламент в течение 21 дня после голосования по вотуму доверия.

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