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Полька Свентек разгромила первую ракетку России на Итоговом турнире WTA

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  • 7.11.2024, 17:21
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Полька Свентек разгромила первую ракетку России на Итоговом турнире WTA
Ига Свёнтек

Россиянка взяла только один гейм у польской теннисистки.

Первая ракетка России Дарья Касаткина уступила польке Иге Свёнтек в единственном матче на Итоговом турнире WTA, где она заменила травмированную Джессику Пегулу.

Касаткина проиграла польке со счетом 1:6, 0:6.

У россиянки не было шансов на выход в полуфинал.

Ранее из этой группы в полуфинал отобралась американка Кори Гауфф, вторая путевка достанется Свентек или Барборе Крейчиковой.

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