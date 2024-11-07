Полька Свентек разгромила первую ракетку России на Итоговом турнире WTA

Полька Свентек разгромила первую ракетку России на Итоговом турнире WTA1
- 7.11.2024, 17:21
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Россиянка взяла только один гейм у польской теннисистки.
Первая ракетка России Дарья Касаткина уступила польке Иге Свёнтек в единственном матче на Итоговом турнире WTA, где она заменила травмированную Джессику Пегулу.
Касаткина проиграла польке со счетом 1:6, 0:6.
У россиянки не было шансов на выход в полуфинал.
Ранее из этой группы в полуфинал отобралась американка Кори Гауфф, вторая путевка достанется Свентек или Барборе Крейчиковой.