В Минске продается соляная пещера

В Минске продается соляная пещера3
- 7.11.2024, 20:49
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Журналисты узнали, сколько она стоит.
На торговой площадке, где предлагают готовый бизнес, появилось объявление о продаже соляной пещеры в Минске. В объявлении говорится, что бизнес прибыльный и пещера успешно работает уже на протяжении 6 лет.
Журналисты smartpress.by связались с представителем продавца, чтобы узнать детали предложения. Им ответили, что собственник не желает афишировать факт продажи бизнеса.
«По данному объекту, к сожалению нет. В открытую не каждый продавец хочет афишировать такую информацию», - сообщил собеседник.
Из объявления не понятно, соляная пещера — это отдельный объект или помещение в каком-нибудь, например, ТЦ. Указано, что площадь пещеры 70 квадратных метров. За объект просят $27000 (Br89100).
В объявлении также уточняется, что у прибыльной соляной пещеры «вблизи нет конкурентов», что за 6 лет наработана база постоянных клиентов, а новому владельцу «окажут сопровождение на старте». Продавец утверждает, что средняя выручка составляет Br11000-15000.