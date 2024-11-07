закрыть
7 ноября 2024, четверг, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продается соляная пещера

3
  • 7.11.2024, 20:49
  • 2,540
В Минске продается соляная пещера

Журналисты узнали, сколько она стоит.

На торговой площадке, где предлагают готовый бизнес, появилось объявление о продаже соляной пещеры в Минске. В объявлении говорится, что бизнес прибыльный и пещера успешно работает уже на протяжении 6 лет.

Журналисты smartpress.by связались с представителем продавца, чтобы узнать детали предложения. Им ответили, что собственник не желает афишировать факт продажи бизнеса.

«По данному объекту, к сожалению нет. В открытую не каждый продавец хочет афишировать такую информацию», - сообщил собеседник.

Из объявления не понятно, соляная пещера — это отдельный объект или помещение в каком-нибудь, например, ТЦ. Указано, что площадь пещеры 70 квадратных метров. За объект просят $27000 (Br89100).

В объявлении также уточняется, что у прибыльной соляной пещеры «вблизи нет конкурентов», что за 6 лет наработана база постоянных клиентов, а новому владельцу «окажут сопровождение на старте». Продавец утверждает, что средняя выручка составляет Br11000-15000.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип